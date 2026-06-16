СМИ: В Россию завезли афганской Coca-Cola на 14 млрд рублей

Ввоз напитков осуществлялся через страны СНГ. В общей сложности за 2024–2026 годы из Афганистана отгрузили 100–140 миллионов банок и бутылок Coca-Cola, Fanta и Sprite. Формально основная часть этого объёма направлялась в Казахстан и другие государства Содружества. На самом деле эти страны служат перевалочным пунктом, откуда товар уходит на полки российских магазинов.

Согласно таможенной статистике, за указанный период через границу прошло около 1,9 тысячи партий продукции линейки Coca-Cola Company. Этот объём эквивалентен 28–39% от трёхлетней мощности кабульского завода Habib Gulzar, способного выпустить 360 миллионов единиц за то же время.

Сегодня афганские напитки можно купить на маркетплейсах, у оптовых продавцов, в мелких торговых точках, а также у некоторых крупных розничных сетей.

Продукция компаний, которые ушли из России, может быть какого угодно качества и способна обойти даже таможню, рассказал президент Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с НСН. Шакиров добавил, что обычному потребителю никак не отличить неоригинальный продукт на полке.

