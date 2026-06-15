Лукашенко заявил об обмане России со стороны Ватикана при выводе войск от Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Ватикан и представители еврейского лобби обманули Россию в 2022 году, попросив вывести войска от Киева. Соответствующее мнение он высказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам белорусского лидера, в начале конфликта российские войска находились в Киеве, и все понимали, что война закончится быстро победой РФ. Однако определенные политики и силы попросили Владимира Путина остановиться и отвести передовые части для заключения мирного соглашения, на что российский президент согласился.

«Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева. До этого вывода все понимали, что дни Украины были сочтены», – заявил белорусский лидер, которого цитирует БелТа.

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Лукашенко подчеркнул, что это решение было направлено на восстановление мира, но в итоге Россию обманули. «Это был Ватикан. И, что удивительно, еврейское лобби, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли: все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие», – отметил Лукашенко.

Белорусский президент выразил уверенность, что в случае продолжения российского наступления на Киев «там ни Зеленского, никого бы не осталось».

В этом интервью Лукашенко также назвал возможные сроки окончания конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ВатиканСпецоперацияВладимир ПутинАлександр Лукашенко

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