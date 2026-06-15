Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Ватикан и представители еврейского лобби обманули Россию в 2022 году, попросив вывести войска от Киева. Соответствующее мнение он высказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам белорусского лидера, в начале конфликта российские войска находились в Киеве, и все понимали, что война закончится быстро победой РФ. Однако определенные политики и силы попросили Владимира Путина остановиться и отвести передовые части для заключения мирного соглашения, на что российский президент согласился.

«Путин согласился и вывел свои передовые части из Киева. До этого вывода все понимали, что дни Украины были сочтены», – заявил белорусский лидер, которого цитирует БелТа.