Спасатель: При эвакуации горящего SSJ-100 паники не было

Пассажиры, забиравшие свою ручную кладь во время эвакуации горящего самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве 5 мая, не помешали спасению других путешественников, заявил на пресс-конференции НСН аттестованный спасатель МЧС, эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

«Когда были первые нападки в том, что пассажиры бизнес-класса хватали ручную кладь, выбегали с чемоданом, что мы видели на множестве видеороликов, которые попали в интернет, у людей была злоба, агрессия и говорили, что это стало причиной. Но я изучил интервью с людьми, которые спаслись, и они говорили, что паники не было, давки не было, и люди, которые выбегали с ручной кладью никак не повлияли на скорость эвакуации пассажиров. Соответственно, можно сделать вывод, исходя из данных тех людей, которые там были, что это факт, что это не помешало. Тем более, когда самолёт сел, у пассажиров ручная кладь могла быть где-то рядом, могла быть под руками, могла быть где-то возле ног, под сиденьем, и это не повлияло, хотя по всем инструкциям такие вещи нужно естественно оставлять и попытаться выбежать вперед», — рассказал спасатель.

Эдуард Халилов добавил, что согласно рассказу уцелевшего пассажира с 10-го ряда, никакой давки в проходе не было.

«Человек с 10-го ряда сказал, что когда он оглянулся, сзади был дым, и никого уже не видно было, его в спину никто не толкал, а впереди проход был достаточно свободный. То есть стюардессы сработали быстро, открыли дверь, и эвакуация осуществлялась достаточно эффективно», — отметил эксперт по выживанию.