В Калифорнии разбился стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress военно-воздушных сил США потерпел крушение в штате Калифорния. Авария произошла в пустыне Мохаве вскоре после взлета машины с авиабазы Эдвардс.

Инцидент был зафиксирован примерно в 11:20 по местному времени (21:20 мск). Как сообщили представители базы в социальной сети X, экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия. Информация о причинах падения, а также о судьбе экипажа и возможных пострадавших пока не приводится.

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B-52 Stratofortress представляет собой американский тяжелый межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Самолет производства компании Boeing стоит на вооружении ВВС США с 1955 года и остается одним из основных элементов стратегической авиации страны.

В понедельник, 15 июня, инцидент с военным самолетом произошёл и в России. Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области в ходе планового учебно-тренировочного полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: defense.gov
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