В Калифорнии разбился стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США

B-52 Stratofortress представляет собой американский тяжелый межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Самолет производства компании Boeing стоит на вооружении ВВС США с 1955 года и остается одним из основных элементов стратегической авиации страны.

В понедельник, 15 июня, инцидент с военным самолетом произошёл и в России. Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области в ходе планового учебно-тренировочного полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

