Крылья дронов попали в кадр на руинах «киностудии» в Киеве после атаки ВС РФ

Как оказалось, там работал цех по производству беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Журналисты в сюжетах об ударах показали БПЛА Fire Point. Одна из газет опубликовала репортаж с результатами поражения киностудии. При этом в центре фотографии хорошо видны сложенные крылья дронов-камикадзе FP-1/2, которыми ВСУ атакуют Россию.

Позднее СМИ удалили публикацию, однако снимки и скриншоты распространились по интернету.

Ранее в Минобороны заяви, что Вооруженные силы России в ответ на террористические акты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

