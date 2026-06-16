Крылья дронов попали в кадр на руинах «киностудии» в Киеве после атаки ВС РФ

СМИ на Украине случайно подтвердили обоснованность последнего ночного удара со стороны ВС РФ по киностудии имени Довженко в Киеве, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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Как оказалось, там работал цех по производству беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Журналисты в сюжетах об ударах показали БПЛА Fire Point. Одна из газет опубликовала репортаж с результатами поражения киностудии. При этом в центре фотографии хорошо видны сложенные крылья дронов-камикадзе FP-1/2, которыми ВСУ атакуют Россию.

Позднее СМИ удалили публикацию, однако снимки и скриншоты распространились по интернету.

Ранее в Минобороны заяви, что Вооруженные силы России в ответ на террористические акты Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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