Звезда «Кухни» Плетнева скрывала тяжелую болезнь до самой смерти

Звезда популярных российских ситкомов и драм Татьяна Плетнева ушла из жизни в возрасте 48 лет от онкологического заболевания, тщательно скрывая свой диагноз от окружающих. Подробности трагедии в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл ее знакомый и участник шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин.

По словам Турчина, артистка пропала из поля зрения друзей еще весной и перестала отвечать на звонки. Выяснилось, что ее телефон находился у сестры, которая передала, что Плетнева находится в больнице и категорически просила не предавать этот факт огласке, чтобы избежать лишнего внимания и не просить ни о какой помощи.

Умерла актриса Татьяна Плетнева

Знакомый актрисы вспомнил, что незадолго до кончины она оставила ему голосовое сообщение с едва слышным голосом. В нем Плетнева поблагодарила за поддержку и попросила лишь поспособствовать ее тайному переводу в другое медицинское учреждение, так как всегда избегала публичности и не хотела никого обременять своими проблемами.

За свою творческую биографию артистка исполнила сотни ролей и оставила заметный след в отечественном кинематографе. Зрители запомнили ее по работам в таких рейтинговых проектах, как «Кухня», «Интерны», «СашаТаня», «Склифосовский», «След», «Улицы разбитых фонарей», «Чернобыль. Зона отчуждения», а также в картинах «Кибердеревня» и «Царевна-лягушка», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Соловьёва
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