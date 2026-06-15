Звезда «Кухни» Плетнева скрывала тяжелую болезнь до самой смерти

Звезда популярных российских ситкомов и драм Татьяна Плетнева ушла из жизни в возрасте 48 лет от онкологического заболевания, тщательно скрывая свой диагноз от окружающих. Подробности трагедии в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл ее знакомый и участник шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчин.

По словам Турчина, артистка пропала из поля зрения друзей еще весной и перестала отвечать на звонки. Выяснилось, что ее телефон находился у сестры, которая передала, что Плетнева находится в больнице и категорически просила не предавать этот факт огласке, чтобы избежать лишнего внимания и не просить ни о какой помощи.