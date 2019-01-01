Генерал-майор: К трагедии SSJ-100 привели проблемы в подготовке пилотов

«Не буду скоропалительно заявлять, что только пилоты виноваты, поскольку подтверждается отказ техники. Генераторы отказывают, когда происходит переход на аккумуляторную систему обеспечения электропитанием всех навигационных пилотажных приборов и систем обеспечения жизнедеятельности на самолете. Это вообще ситуация достаточно сложная. Сказать, что она критическая, я бы не брался, но то, что она выходит за пределы штатных режимов работы – это однозначно. Это серьезная внештатная работа системы. Ее отказ привел к тому, что экипаж принял решение вернуться на аэродром посадки – единственное грамотное и правильное решение. Как он выполнял посадку – этот вопрос еще подлежит уточнению. Но и этот здесь нужно всегда смотреть в корень произошедшего – какие были изначальные причины по отказу одного, второго, третьего прибора? Не исключено, что пилоты где-то ошиблись, возможно, скоро выяснится, что экипажи недостаточно обучены работать в ручном режиме на данном типе воздушного судна. Скорее всего, так и будет классифицировано», - предположил он.

Ранее Владимир Попов уже критиковал систему подготовки пилотов. Он назвал произошедшее на взлетно-посадочной полосе не виной летчиков, а их бедой. По его словам, неподготовленность пилотов к посадке в ручном режиме и привела к ошибкам, которые они совершили.

«Экипаж был не по своей вине недостаточно подготовлен для выполнения ручной посадки на этом типе самолетов. Для линейных летчиков нет подготовки именно к ручной посадке при отказе всех систем управления электроникой на данном воздушном судне. И это уже принципиальная ошибка подготовки к полетам», — утверждал военный летчик.

Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления загорелась хвостовая часть авиалайнера. В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

