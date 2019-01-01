Генерал-майор: К трагедии SSJ-100 привели проблемы в подготовке пилотов
Заслуженный военный лётчик Владимир Попов в эфире НСН прокомментировал результаты расследования трагедии в «Шереметьево».
Специалисты восстановили картину произошедшего на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево». Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к расследованию, через 15 минут после взлета в нос самолета действительно ударила молния. Грозовая защита лайнера отключила генераторы, из-за чего воздушное судно перешло на электроснабжение от аккумуляторных батарей и режим прямого управления полетом. Отмечается, что такая ситуация не требует немедленной посадки и подачи сигнала бедствия. Еще одной ошибкой специалисты считают попытки экипажа посадить самолет после первого отскока. По их мнению, нужно прекратить посадку и начинать экстренный взлет.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН не стал обвинять пилотов в случившемся, но в целом отметил невысокий уровень подготовки экипажей по управлению самолетом в ручном режиме.
«Не буду скоропалительно заявлять, что только пилоты виноваты, поскольку подтверждается отказ техники. Генераторы отказывают, когда происходит переход на аккумуляторную систему обеспечения электропитанием всех навигационных пилотажных приборов и систем обеспечения жизнедеятельности на самолете. Это вообще ситуация достаточно сложная. Сказать, что она критическая, я бы не брался, но то, что она выходит за пределы штатных режимов работы – это однозначно. Это серьезная внештатная работа системы. Ее отказ привел к тому, что экипаж принял решение вернуться на аэродром посадки – единственное грамотное и правильное решение. Как он выполнял посадку – этот вопрос еще подлежит уточнению. Но и этот здесь нужно всегда смотреть в корень произошедшего – какие были изначальные причины по отказу одного, второго, третьего прибора? Не исключено, что пилоты где-то ошиблись, возможно, скоро выяснится, что экипажи недостаточно обучены работать в ручном режиме на данном типе воздушного судна. Скорее всего, так и будет классифицировано», - предположил он.
Ранее Владимир Попов уже критиковал систему подготовки пилотов. Он назвал произошедшее на взлетно-посадочной полосе не виной летчиков, а их бедой. По его словам, неподготовленность пилотов к посадке в ручном режиме и привела к ошибкам, которые они совершили.
«Экипаж был не по своей вине недостаточно подготовлен для выполнения ручной посадки на этом типе самолетов. Для линейных летчиков нет подготовки именно к ручной посадке при отказе всех систем управления электроникой на данном воздушном судне. И это уже принципиальная ошибка подготовки к полетам», — утверждал военный летчик.
Самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. После приземления загорелась хвостовая часть авиалайнера. В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.
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