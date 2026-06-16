Убитый в Польше россиянин оказался художником Семеном Скрепецким
В польском городе Белая Подляска застрелили российского художника Семена Скрепецкого, настоящее имя которого Роберт Кузовков. Об этом сообщает РИА Новости и ряд польских СМИ.
По данным изданий, нападение произошло среди бела дня на автостоянке одного из крупных жилых комплексов на улице Теребельской.
Злоумышленник подошел к жертве и с близкого расстояния произвел серию выстрелов из огнестрельного оружия. Несмотря на оперативную реанимацию спасти жизнь 44-летнего мужчины не удалось.
Правоохранительные органы арестовали подозреваемого в совершении преступления — гражданина Белоруссии. Задержание произошло недалеко от консульства Республики Беларусь в Белой Подляске.
Ранее серийному убийце женщин и бабушек Филькину смягчили приговор, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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