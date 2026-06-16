Убитый в Польше россиянин оказался художником Семеном Скрепецким

В польском городе Белая Подляска застрелили российского художника Семена Скрепецкого, настоящее имя которого Роберт Кузовков. Об этом сообщает РИА Новости и ряд польских СМИ.

По данным изданий, нападение произошло среди бела дня на автостоянке одного из крупных жилых комплексов на улице Теребельской.