Адвокат рассказал о нелегальном пластике в сгоревшем SSJ-100

В самолете Sukhoi Superjet 100, который сгорел после экстренной посадки в столичном аэропорту «Шереметьево» 5 мая, использовался несертифицированный пластик. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов.

«Пластик, который используется в самолетах, не должен давать такое количество дыма. Пластик, который используется в самолетах, не может быть таким канцерогенным и не может отравить человека с такой скоростью. Это вторая серия “Хромой лошади”», — заявил Игорь Трунов.