Адвокат рассказал о нелегальном пластике в сгоревшем SSJ-100
Представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах заявил на пресс-конференции НСН, что пластик в самолетах не должен давать столько дыма.
В самолете Sukhoi Superjet 100, который сгорел после экстренной посадки в столичном аэропорту «Шереметьево» 5 мая, использовался несертифицированный пластик. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов.
«Пластик, который используется в самолетах, не должен давать такое количество дыма. Пластик, который используется в самолетах, не может быть таким канцерогенным и не может отравить человека с такой скоростью. Это вторая серия “Хромой лошади”», — заявил Игорь Трунов.
Адвокат добавил, что за систему пластика, а также дверей и кислородную систему в самолетах Sukhoi Superjet 100 отвечает американская компания Airspace.
Напомним, пожар в клубе «Хромая лошадь» произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Из-за пожара и образовавшейся на выходе из клуба давки погибли 156 человек, еще 404 пострадали. Причинами возгорания стали многочисленные нарушения правил пожарной безопасности и строительных норм.
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