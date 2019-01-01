Вину за трагедию в Шереметьеве возложили на службы аэропорта

Во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100, который был вынужден вернуться в аэропорт вылета «Шереметьево» после удара молнии в начале полета в Мурманск вечером 5 мая, аварийно-спасательные службы воздушной гавани проигнорировали план международные нормы спасения лайнера и его пассажиров. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО), адвокат Павел Герасимов, который одним из первых профессионалов прибыл на место катастрофы.

«Полностью был проигнорирован аварийный план спасения воздушного судна и экипажа, который был разработан и принят в соответствии с международными правилами. В международном аэропорту “Шереметьево” была абсолютная паника от всех служб. Половина уцелевших пассажиров пропала, часть побежала к терминалу D по лётному полю, по которому движутся воздушные суда, аэродромные автомобили. Часть просидела более 2,5 часов у горящего самолета и видела, как достают останки погибших, на газоне, на холоде, без воды, без помощи, без всего», — рассказал он.

Затем выяснилось, что командир пожарного расчета дал распоряжение выдвинуть другие пожарные расчеты только после прибытия первого экипажа аварийно-спасательной службы «аэропорта Шереметьево», прибывший на место катастрофы, добавил эксперт.

«Время прибытия из пожарного депо к торцу полосы — это 2,5 минуты плюс развертывание. Фактически ушло 30-35 минут на принятие решения руководителем полета. Решение у нас принимается только, когда мы видим горящий самолет», — заявил Павел Герасимов.