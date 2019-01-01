Вину за трагедию в Шереметьеве возложили на службы аэропорта
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации рассказал на пресс-конференции НСН, что происходило на месте трагедии 5 мая.
Во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100, который был вынужден вернуться в аэропорт вылета «Шереметьево» после удара молнии в начале полета в Мурманск вечером 5 мая, аварийно-спасательные службы воздушной гавани проигнорировали план международные нормы спасения лайнера и его пассажиров. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО), адвокат Павел Герасимов, который одним из первых профессионалов прибыл на место катастрофы.
«Полностью был проигнорирован аварийный план спасения воздушного судна и экипажа, который был разработан и принят в соответствии с международными правилами. В международном аэропорту “Шереметьево” была абсолютная паника от всех служб. Половина уцелевших пассажиров пропала, часть побежала к терминалу D по лётному полю, по которому движутся воздушные суда, аэродромные автомобили. Часть просидела более 2,5 часов у горящего самолета и видела, как достают останки погибших, на газоне, на холоде, без воды, без помощи, без всего», — рассказал он.
Затем выяснилось, что командир пожарного расчета дал распоряжение выдвинуть другие пожарные расчеты только после прибытия первого экипажа аварийно-спасательной службы «аэропорта Шереметьево», прибывший на место катастрофы, добавил эксперт.
«Время прибытия из пожарного депо к торцу полосы — это 2,5 минуты плюс развертывание. Фактически ушло 30-35 минут на принятие решения руководителем полета. Решение у нас принимается только, когда мы видим горящий самолет», — заявил Павел Герасимов.
Бывший эксперт ИКАО добавил, что считает некорректными обвинения экипажа сгоревшего SSJ-100.
«Во-первых, экипаж это все-таки не самостоятельные физические лица, которые пришли и ушли. Есть определенный уровень образования, сертификации. Стоит отметить, что экипаж уцелевшие пассажиры очень хвалят и благодарны за спасение», — сказал он.
Адвокат добавил, что существующие тренажеры по посадке Sukhoi Superjet 100 не дают возможности отработать аварийную ситуацию, которая возникла 5 мая. Также Павел Герасимов рассказал, сколько средств аэропорт «Шереметьево» потратил на аварийно-спасательные службы.
«46 миллионов человек пассажиропоток в Шереметьево. На 12 миллиардов рублей была закупка аварийно-спасательного оборудования в начале 2019 года для северной зоны аэропорта. Беспрецедентный штат аварийно-спасательных служб, уникальное оборудование, уникальное количество этого оборудования, все есть, все силы есть, профессионалы тренируются дважды в день, только когда происходит ситуация, никто не знает, чем заняться», — отметил бывший специалист ИКАО.
Напомним, лайнер Sukhoi Superjet 100 совершал рейс в Мурманск 5 мая. Вскоре после вылета из столичного аэропорта «Шереметьево» он был вынужден вернуться в воздушную гавань из-за попадания молнии в машину. Радиосвязь была потеряна, посадка прошла жёстко. После трёх ударов о взлётно-посадочную полосу у судна сломалось шасси. В хвостовой часть самолёта начался пожар. В результате катастрофы погиб 41 человек.
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