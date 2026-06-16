«РЖД» приостановили продажу билетов на поезда с юга России на сентябрь

Мера носит временный характер. Это связано с ремонтом на инфраструктуре. Ожидается, что продажи возобновятся в ближайшее время после корректировки графика. Ранее стало известно, что у «РЖД» отсутствуют в нлайн-продаже билеты на поезда с юга на некоторые даты сентября.

Изменения коснулись некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и рекомендовали включить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам», чтобы оперативно получать информацию об открытии продаж на нужные поезда.

Ранее Госдума ввела штрафы до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

