«РЖД» приостановили продажу билетов на поезда с юга России на сентябрь
«РЖД» приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь, сообщает РИА Новости.
Мера носит временный характер. Это связано с ремонтом на инфраструктуре. Ожидается, что продажи возобновятся в ближайшее время после корректировки графика. Ранее стало известно, что у «РЖД» отсутствуют в нлайн-продаже билеты на поезда с юга на некоторые даты сентября.
Изменения коснулись некоторых поездов, отправляющихся от станций курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Компания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и рекомендовали включить уведомления в приложении «РЖД Пассажирам», чтобы оперативно получать информацию об открытии продаж на нужные поезда.
Ранее Госдума ввела штрафы до полумиллиона рублей для перекупщиков билетов на поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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