Книги Пелевина, Харари и Бакмана попали в новый список для маркировки

Российский книжный союз расширил список литературы, содержащей упоминания запрещенных веществ и требующей специальной маркировки. В обновленный перечень вошли более 170 новых изданий, среди которых оказались работы Виктора Пелевина, Юваля Ноя Харари и Фредрика Бакмана, пишет «Коммерсант».

В обновленный реестр попали такие романы Пелевина, как «Жизнь насекомых», «iPhuck 10» и «Тайные виды на гору Фудзи». Также под требования законодательства о пропаганде наркотиков подпали бестселлеры Харари «Sapiens. Краткая история человечества» и «Homo Deus. Краткая история будущего», а также произведения Бакмана «Вторая жизнь Уве» и «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения».

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В понедельник,15 июня, в документ дополнительно включили роман Эммы Бэмфорд «Глубокие воды» и несколько книг по нейролингвистическому программированию авторства Михаила Пелехатого и Евгения Спирицы.

По состоянию на конец мая общий объем маркируемой литературы в России превысил 2000 наименований. При этом, маркировать стали даже кулинарные книги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Предоставлено пресс-службой сети книжных магазинов "Читай-город"
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