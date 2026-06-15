Книги Пелевина, Харари и Бакмана попали в новый список для маркировки

В понедельник,15 июня, в документ дополнительно включили роман Эммы Бэмфорд «Глубокие воды» и несколько книг по нейролингвистическому программированию авторства Михаила Пелехатого и Евгения Спирицы.

По состоянию на конец мая общий объем маркируемой литературы в России превысил 2000 наименований. При этом, маркировать стали даже кулинарные книги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

