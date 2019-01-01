Виновными в катастрофе SSJ-100 могут оказаться пилоты. Но последними в списке

Восстановлена картина происходившего на борту самолета Sukhoi Superjet-100 до момента его катастрофы в столичном аэропорту «Шереметьево» 5 мая.

После удара молнии и включения режима прямого управления полетом пилоты, зайдя на полосу со второй попытки, пытались посадить самолет во что бы то ни стало, хотя, как следует из руководства по эксплуатации SSJ-100, такая ситуация не требует немедленной посадки. В результате летчики пропустили расчетную точку приземления, стали «прижимать» машину к земле, допустили серию отскоков от полосы, из-за которой задние стойки шасси продавили топливные баки, вызвав пожар. Такие выводы позволяют сделать данные, которые приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к расследованию источники. В катастрофе погиб 41 человек. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.

Не виной летчиков, а их бедой назвал в эфире НСН случившееся при посадке «Суперджета» заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, неподготовленность пилотов к посадке в ручном режиме и привела к ошибкам, которые они совершили. «Для линейных летчиков нет подготовки именно к ручной посадке при отказе всех систем управления электроникой на данном воздушном судне. И это уже принципиальная ошибка подготовки к полетам», - заявил собеседник агентства.

В поддержку этого тезиса выступил на пресс-конференции в НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО), адвокат Павел Герасимов. Обвинять экипаж сгоревшего «Суперджета» некорректно, - считает он. Хотя бы потому, что существующие тренажеры по посадке Sukhoi Superjet 100 не дают возможности отработать аварийную ситуацию, подобную той, что возникла 5 мая. И, хотя к объективным аргументам следующую мысль не отнести, но «уцелевшие пассажиры экипаж очень хвалят и благодарны за спасение», - отметил Герасимов.

От ложного патриотизма в рассмотрении версий случившегося с «Суперджетом» предостерег на пресс-конференции в НСН президент Союза Адвокатов России, представитель потерпевших в 8 авиакатастрофах, доктор юридических наук Игорь Трунов.