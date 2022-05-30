«Чипы из Китая»: Российские банки надеются избежать дефицита карт

Острого дефицита банковских карт в России на данный момент нет, но помощь Китая в вопросе производства чипов просто необходима, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что китайские производители банковских карт могут прийти на российский рынок. Источник «Коммерсанта» сообщает, что власти готовы поддержать иностранных поставщиков. Тосунян уверен, что наладить сотрудничество можно уже в течение месяца.



«Это необходимо, потому что у нас не хватает чипов для карт. Один или два завода их производят, но это только 20% потребности удовлетворяет. Здесь китайцы нужны, конечно. До этого чипы закупались в странах, которые перестали поставлять свою продукцию», - объяснил собеседник «Радиоточки» НСН.

При этом в ближайшей перспективе помочь может только Китай, в дальнейшем необходимо развивать собственное производство чипов, отметил Тосунян.