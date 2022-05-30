«Чипы из Китая»: Российские банки надеются избежать дефицита карт
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН отметил, что помощь Китая необходима, так как на фоне санкций российское производство покрывает только 20% спроса.
Острого дефицита банковских карт в России на данный момент нет, но помощь Китая в вопросе производства чипов просто необходима, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что китайские производители банковских карт могут прийти на российский рынок. Источник «Коммерсанта» сообщает, что власти готовы поддержать иностранных поставщиков. Тосунян уверен, что наладить сотрудничество можно уже в течение месяца.
«Это необходимо, потому что у нас не хватает чипов для карт. Один или два завода их производят, но это только 20% потребности удовлетворяет. Здесь китайцы нужны, конечно. До этого чипы закупались в странах, которые перестали поставлять свою продукцию», - объяснил собеседник «Радиоточки» НСН.
При этом в ближайшей перспективе помочь может только Китай, в дальнейшем необходимо развивать собственное производство чипов, отметил Тосунян.
«Это вопрос месяца, это довольно быстрый процесс. Острого дефицита еще не возникло, так что все решаемо в короткое время. Самым подходящим партнером является как раз Китай, но необходимо развивать и собственное производство. У нас есть производство чипов, оно ограничено, его можно расширять, но это больше требует времени – оборудование, поставки, организация производства. Закупка в Китае – самый простой вариант, они все делают быстро», - подчеркнул президент Ассоциации.
По его словам, чипы из Китая не будут проигрывать по качеству и уровню безопасности прежним аналогам.
«Основная проблема – это чипы, это самое емкое производство, и с точки зрения информации, защиты, все остальное – пластик, пластик мы производить умеем. Что касается качества китайских чипов, это даже не автомобили, в которых китайцы еще должны догонять уровень современных автомобилей. Проблем с производством чипов там нет, вполне на уровне», - добавил Тосунян.
Ранее первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что летом регулятор планирует договориться о приёме карт «Мир» ещё с двумя туристическими странами.
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