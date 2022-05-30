«Тайваньский Эльбрус»: Чем обернется для России импортозамещение процессоров

Производительность процессоров может отличаться не в 400 раз, а в 10, но для этого нужны особые алгоритмы, сказал в эфире НСН Николай Михайлов.

Россия может производить процессоры «Эльбрус», однако их производительность будет в разы ниже тех, что делали на Тайване, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов.

Ранее стало известно, что разработчик процессоров «Эльбрус», которые выпускались на тайваньской TSMC, хочет перенести их производство в Зеленоград на фоне санкций и невозможности больше сотрудничать с фабрикой.

Производство процессоров «Эльбрус» могут перенести из Тайваня в Зеленоград
«Отличаться будет технология производства. На фабрике, которая у нас, технология 90 нанометров, а на Тайвани – 5 нанометров. Соответственно, можно посчитать количество процессоров, которое может на чипе быть там и здесь. Если округлить, там количество элементов может быть в 400 раз больше. Плюс частота выше», - сказал Михайлов.

При этом он отметил, что разницу в производительности можно существенно уменьшить.

«Конечный продукт – не процессор, а вычисления, которые на нем делаются. Они зависят от качества процессора и программы выполнения. Эта программа может быть оптимизирована так, что эту разницу можно будет нивелировать. Производительность будет отличаться не в 400 раз, а раз в 10 с учетом того, что адаптируют алгоритмы», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«Других вариантов нет»: Россию ждет переход на китайские процессоры из-за санкций Лондона

В начале мая стало известно, что российским разработчикам процессоров «Байкал» и «Эльбрус» грозит запрет на использование британской архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков говорил тогда «Радиоточке НСН», что на фоне санкций Великобритании России придется перейти на китайские процессоры.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТайваньИмпортозамещениеКомпьютеры
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