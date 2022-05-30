«Тайваньский Эльбрус»: Чем обернется для России импортозамещение процессоров

Россия может производить процессоры «Эльбрус», однако их производительность будет в разы ниже тех, что делали на Тайване, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель телекоммуникационного комитета Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Николай Михайлов.

Ранее стало известно, что разработчик процессоров «Эльбрус», которые выпускались на тайваньской TSMC, хочет перенести их производство в Зеленоград на фоне санкций и невозможности больше сотрудничать с фабрикой.