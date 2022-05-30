Экономист прокомментировал необычный вираж курса рубля

По его словам, происходящее связано с отложенным спросом на валюту, которую игроки давно желали приобрести, но они ждали выгодного курса.

На этой неделе российская национальная валюта вернется к укреплению 62 рублей за доллар на фоне по-прежнему положительного сальдо торгового баланса и высоких цен на энергоресурсы.

Как заявил ведущий аналитик Олег Сыроваткин, наблюдаемое в последнее время укрепление рубля может закончиться уже во втором полугодии текущего года.

