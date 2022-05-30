Экономист прокомментировал необычный вираж курса рубля

Неожиданная реакция валютного рынка на решение Центробанка России по ключевой ставке удивила многих: за два дня курс доллара вырос с 56 до 65 рублей. При этом рынок закладывался на десятипроцентное снижение, о чем говорят значения доходности трехмесячных свопов на ключевую ставку, сообщает «Прайм со ссылкой на старшего экономиста аналитического управления «Открытие Research» Максима Петроневича.

Крепкий рубль не нужен. РФ будет вести себя по-особенному

По его словам, происходящее связано с отложенным спросом на валюту, которую игроки давно желали приобрести, но они ждали выгодного курса.

На этой неделе российская национальная валюта вернется к укреплению 62 рублей за доллар на фоне по-прежнему положительного сальдо торгового баланса и высоких цен на энергоресурсы.

Как заявил ведущий аналитик Олег Сыроваткин, наблюдаемое в последнее время укрепление рубля может закончиться уже во втором полугодии текущего года.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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