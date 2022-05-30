Экономист прокомментировал необычный вираж курса рубля
Неожиданная реакция валютного рынка на решение Центробанка России по ключевой ставке удивила многих: за два дня курс доллара вырос с 56 до 65 рублей. При этом рынок закладывался на десятипроцентное снижение, о чем говорят значения доходности трехмесячных свопов на ключевую ставку, сообщает «Прайм со ссылкой на старшего экономиста аналитического управления «Открытие Research» Максима Петроневича.
По его словам, происходящее связано с отложенным спросом на валюту, которую игроки давно желали приобрести, но они ждали выгодного курса.
На этой неделе российская национальная валюта вернется к укреплению 62 рублей за доллар на фоне по-прежнему положительного сальдо торгового баланса и высоких цен на энергоресурсы.
Как заявил ведущий аналитик Олег Сыроваткин, наблюдаемое в последнее время укрепление рубля может закончиться уже во втором полугодии текущего года.
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