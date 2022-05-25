ЦБ РФ намерен договориться ещё с двумя странами о приёме карт «Мир»

Выступая на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ она отметила, что в настоящее время карты «Мир» принимают 10 стран, но этого мало.

«Мы точно хотим, чтобы туристические страны карту «Мир» принимали... ещё с двумя идет работяще обсуждение... Это наиболее известные туристические страны. Мы планируем уже летом достичь соглашения», — заключила Скоробогатова.

Ранн вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Турция договорились о начале приёма карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении её использования в банкоматах, сообщает RT.

