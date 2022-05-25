ЦБ РФ намерен договориться ещё с двумя странами о приёме карт «Мир»

Первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова заявила, что летом регулятор планирует договориться о приёме карт «Мир» ещё с двумя туристическими странами, сообщает ТАСС.

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Выступая на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ она отметила, что в настоящее время карты «Мир» принимают 10 стран, но этого мало.

«Мы точно хотим, чтобы туристические страны карту «Мир» принимали... ещё с двумя идет работяще обсуждение... Это наиболее известные туристические страны. Мы планируем уже летом достичь соглашения», — заключила Скоробогатова.

Ранн вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Турция договорились о начале приёма карты «Мир» в турецких отелях и об увеличении её использования в банкоматах, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ТуризмРоссийские ТуристыЦентробанкКарта Мир
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