Осознанная необходимость? Вакцинация от COVID-19 стала обязательной в четырех регионах

При этом эксперты настаивают на 100-процентном вакцинировании россиян, несмотря на заявление президента страны Владимира Путина о добровольном характере прививок.

В среду Россия готовилась к саммиту в Женеве и решающему матчу футбольной сборной против Финляндии, однако внезапно грянул гром. Правда, пока столичного, а не федерального масштаба.

В полдень мэр Москвы Сергей Собянин объявил на своем сайте о драматичной ситуации с коронавирусом в столице и принятии постановления об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг.

«Это личное дело ... до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Но когда ты выходишь в общественные места и соприкасаешься с другими людьми <...> если ты работаешь в организации, которая обслуживает неопределенный круг людей, то в условиях эпидемии – это уже точно не только твое личное дело, какими бы индивидуальными средствами защиты ты ни пользовался», - подчеркнул Собянин.

Вскоре Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объяснил, почему подобные меры необходимы в Подмосковье. Кемеровская и Сахалинская область уже в «списке четырех». Амурская и Свердловская области, а также Бурятия и ряд других регионов могут пополнить этот «шорт-лист».

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поспешил заявить, что никакой обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, и речи об этом не идет.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что подобные меры следует называть не «обязательной вакцинацией», а «соблюдением техники безопасности».

На этот раз Онищенко сказал RT, что, по его мнению, решение, принятое 16 июня, «правильное, и его нужно неукоснительно выполнять».

Телеведущий Владимир Познер после введения в Москве «60-процентной вакцинации» заявил, что в этом вопросе не должно быть «никакого либерализма».

«Я бы обязывал людей. Я считаю, что этот либерализм, который проявляется в данном случае, когда человек не хочет вакцинироваться, вот мы и получили, что сейчас имеем в Москве. Вместо 2,5 тысяч восемь тысяч больных», - сказал Познер в интервью NEWS.ru.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в беседе с «Радиоточкой НСН» также назвал введение обязательной вакцинации оправданной мерой. При этом он призвал «немедленно начать вакцинировать иностранцев».

Врач и телеведущий Александр Мясников также заявлял «Радиоточке НСН», что вакцинация не может быть личным делом каждого, когда речь идет о заразных болезнях и достижении коллективного иммунитета.

А вот юристы усомнились в законности обязательной вакцинации в Москве.

«На мой взгляд, это выходит за пределы закона. Вводить некую обязаловку - это отход от добровольности вакцинации. Декларируется добровольность прививок, а по существу все больше и больше сфер вовлекают в обязательную вакцинацию, что не совсем оправданно», - сказал в интервью «Радиоточке НСН» управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.