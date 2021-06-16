Кремль отверг обязательную вакцинацию от COVID в России

Никакой обязательной вакцинации от коронавируса в России нет, речи об этом не идет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости. Слова Пескова были сказаны после распоряжения властей Москвы и Московской области ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий сотрудников.

Ранее были обозначены сроки обязательной вакцинации для госслужащих Москвы и Подмосковья.

