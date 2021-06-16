Кнут без пряника. Юрист усомнился в законности обязательной вакцинации в Москве

«В постановлении главного санитарного врача определены сроки, в которые сотрудники должны привиться. Указана норма – 60%. Но на самом деле коллеги выходили с идеей ввести норму в 100%», - заявил Немерюк.

Собеседник НСН пока не готов сказать, какие меры будут введены в отношении тех, кто отказывается вакцинироваться. Также он отметил, что Роспотребнадзор даст разъяснения, будет ли входить в эти 60% переболевшие сотрудники с высоким уровнем антител.

Также в интервью РИА Новости Немерюк уточнил, что вакцинация 60% сотрудников касается только контактных сфер.

По его словам, этот вопрос обсуждался с бизнесом.

«Многие из предпринимателей сами предлагали такое решение», - сообщил Немерюк «Интерфаксу».

Ранее стало известно, что обязательную вакцинацию для отдельных категорий ввели и в Подмосковье.

