Кнут без пряника. Юрист усомнился в законности обязательной вакцинации в Москве
Стимулировать бизнес к вакцинации сотрудников нужно налоговыми послаблениями и снятием ограничений, уверен Алексей Попов.
В Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работников сферы услуг. Соответствующее постановление было принято главным санитарным врачом Москвы Еленой Андреевой в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в столице. Вакцинировать сотрудников обязали предприятия сферы услуг, ЖКХ, энергетики, культуры, развлекательной индустрии.
Управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что власти обязательно продумают систему штрафов и ограничений, но заметил, что в таком случае нарушится принцип добровольности вакцинации.
«На мой взгляд, это выходит за пределы закона. Вводить некую обязаловку это отход от добровольности вакцинации. Декларируется добровольность прививок, а по существу все больше и больше сфер вовлекают в обязательную вакцинацию, что не совсем оправданно. Принцип добровольности заключается в том, что санкции принудительного характера могут применяться в отношении людей нездоровых. А вакцинация осуществляется в отношении здоровых людей. Нет законных механизмов, по которым здоровых людей можно заставить осуществлять подобное мероприятие», - считает Попов.
По его словам, помимо ограничений должны быть меры стимулирующего характера.
«Надо, чтобы кроме кнута был пряник. Должны быть какие-то иные стимулы. Хотя бы какие-то налоговые послабления. Например, снизить льготу по выплате социальных налогов в два раза на определенный период. Как раз на зарплату тех людей, которые привьются. Тогда работодатели будут в этом заинтересованы. Было бы разумно стимулировать это не через санкции, а какие-то послабляющие мероприятия на этот период», - отметил специалист.
При этом юрист считает, что есть сферы, в которых стопроцентная вакцинация сотрудников была бы уместна.
«Безусловно, есть сферы, в которых такая вакцинация в принципе может быть введена как обязательная, но все-таки это касается больше медицинских и образовательных учреждений. Если речь идет о предприятиях общепита, то надо было бы продумать меру, что в случае 100 процентов вакцинированных сотрудников, снимались бы ограничения на оказание услуг после 23.00. Тогда была бы очередь на вакцинацию из персонала таких организаций», - предложил Попов.
Руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал постановление главного санитарного врача Москвы обязательным для исполнения для соответствующих предприятий.
«В постановлении главного санитарного врача определены сроки, в которые сотрудники должны привиться. Указана норма – 60%. Но на самом деле коллеги выходили с идеей ввести норму в 100%», - заявил Немерюк.
Собеседник НСН пока не готов сказать, какие меры будут введены в отношении тех, кто отказывается вакцинироваться. Также он отметил, что Роспотребнадзор даст разъяснения, будет ли входить в эти 60% переболевшие сотрудники с высоким уровнем антител.
Также в интервью РИА Новости Немерюк уточнил, что вакцинация 60% сотрудников касается только контактных сфер.
По его словам, этот вопрос обсуждался с бизнесом.
«Многие из предпринимателей сами предлагали такое решение», - сообщил Немерюк «Интерфаксу».
Ранее стало известно, что обязательную вакцинацию для отдельных категорий ввели и в Подмосковье.
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