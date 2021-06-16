Никакого либерализма! Познер поддержал обязательную вакцинацию
Телеведущий Владимир Познер раскритиковал политику российских властей в отношении вакцинации от COVID-19. Он заявил в интервью NEWS.ru, что поддерживает введение обязательной вакцинации.
«Я бы обязывал людей. Я считаю, что этот либерализм, который проявляется в данном случае, когда человек не хочет вакцинироваться, вот мы и получили, что сейчас имеем в Москве. Вместо 2,5 тысячи восемь тысяч больных», - заявил Познер.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от корoнавируса, смогут поучаствовать в розыгрыше автомобилей. В Подмосковье среди поставивших прививку будут разыгрывать квартиры. Познер заявил, что не стал бы дарить за это подарки, так же, как и платить деньги за прививку.
«Эти взносы будут из моих денег, это будет из бюджета. Мне никто не платил за вакцинацию, а тут вдруг будем платить людям за то, чтобы они вакцинировались», — отметил Познер.
Постановление об обязательной вакцинации было принято в среду 16 июня главным санитарным врачом Москвы Еленой Андреевой. Вакцинировать 60 процентов сотрудников обязали предприятия сферы услуг, ЖКХ, энергетики, культуры, развлекательной индустрии.
Ранее управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился в законности ограничений, принятых московскими властями.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- СК России сообщил о задержании еще одного члена банды Басаева
- Сборная России обыграла финнов со счетом 1:0 на Евро-2020
- Никакого либерализма! Познер поддержал обязательную вакцинацию
- СМИ: Россиянина задержали в Латвии по делу о шпионаже
- Вице-мэр Москвы: койки для больных COVID могут закончиться через 2-3 недели
- У игрока сборной России Фернандеса подозрение на травму грудного отдела позвоночника
- Бизнесу Москвы грозят штрафы до 1 млн рублей за невыполнение требования о вакцинации
- В ЛНР получили доказательства причастности Протасевича к преступлениям на Донбассе
- Reuters: Регистрацию «Спутника V» в ЕС отложили из-за пропущенного дедлайна
- Миранчук открыл счёт в матче Россия - Финляндия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru