Никакого либерализма! Познер поддержал обязательную вакцинацию

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал политику российских властей в отношении вакцинации от COVID-19. Он заявил в интервью NEWS.ru, что поддерживает введение обязательной вакцинации.

«Я бы обязывал людей. Я считаю, что этот либерализм, который проявляется в данном случае, когда человек не хочет вакцинироваться, вот мы и получили, что сейчас имеем в Москве. Вместо 2,5 тысячи восемь тысяч больных», - заявил Познер.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 14 июня по 11 июля москвичи, получившие первый компонент вакцины от корoнавируса, смогут поучаствовать в розыгрыше автомобилей. В Подмосковье среди поставивших прививку будут разыгрывать квартиры. Познер заявил, что не стал бы дарить за это подарки, так же, как и платить деньги за прививку.

«Эти взносы будут из моих денег, это будет из бюджета. Мне никто не платил за вакцинацию, а тут вдруг будем платить людям за то, чтобы они вакцинировались», — отметил Познер.

Постановление об обязательной вакцинации было принято в среду 16 июня главным санитарным врачом Москвы Еленой Андреевой. Вакцинировать 60 процентов сотрудников обязали предприятия сферы услуг, ЖКХ, энергетики, культуры, развлекательной индустрии.

Ранее управляющий партнер Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» усомнился в законности ограничений, принятых московскими властями.

