ВС России взяли под контроль Никольское в Сумской области

Армия России освободила село Никольское Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.

Армия России освободила Васильковое в Запорожской области

Территорию взяли под контроль силы группировки войск «Север», отмечает RT.

«Подразделения... в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское», - указано в сообщении.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Никольское в Запорожской области.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФМинобороны

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