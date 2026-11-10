ВС России взяли под контроль Никольское в Сумской области
10 ноября 202612:23
Юлия Савченко
Армия России освободила село Никольское Сумской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Территорию взяли под контроль силы группировки войск «Север», отмечает RT.
«Подразделения... в результате активных действий освободили населенный пункт Никольское», - указано в сообщении.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над селом Никольское в Запорожской области.
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