На Ozon и Wildberries рассказали о борьбе с подменой товаров
Подмена товаров в пунктах выдачи заказов не является массовой, и маркетплейсы учатся предотвращать такие случаи, рассказали НСН Анна Арутюнян и Яна Головлева.
Случаи подмен товаров на маркетплейсах редки, однако для их предотвращения разработаны разные меры в том числе автоматизированные антифрод-механизмы. Об этом в пресс-центре НСН рассказала руководитель направления по антимонопольной и регуляторной политике RWB Анна Арутюнян.
«Проблема есть, но вряд ли она носит массовый характер. Мы тоже совершенствуем механизмы борьбы с подменой товара, с другими способами совершения недобросовестных действий как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей. Конечно, для этого и требуют проверять товар под камерами на ПВЗ. У нас также активно развиваются автоматизированные антифрод-механизмы, которые на основании данных о большом количестве заказов позволяют вычислять возможные недобросовестные действия, заказы, которые направлены на причинение вреда продавцам или покупателям. Мы такого рода ситуации научились предвосхищать и предотвращать», — отметила спикер.
В свою очередь руководитель директор по развитию бизнеса Ozon Яна Головлева подтвердила, что проблема не массовая.
«Такие случаи есть, но в процентном соотношении они редкие, и не сказать, что это частая проблема, которая мешает площадкам. Мы о проблеме знаем, стараемся усовершенствовать модель приема на ПВЗ, обучаем, меняем алгоритмы работы сотрудников в пунктах выдачи, чтобы они могли отслеживать – в том числе в случае подмены со стороны клиента. В случае массовых злоупотреблений принимаем меры», — рассказала она в пресс-центре НСН.
Ранее Арутюнян рассказала в пресс-центре НСН, что, несмотря на экстренную ситуацию на складах Wildberries после атак БПЛА, компания довольно быстро приняла все необходимые меры, в частности, перестроила логистику и оформила выплаты продавцам.
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