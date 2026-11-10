В свою очередь руководитель директор по развитию бизнеса Ozon Яна Головлева подтвердила, что проблема не массовая.

«Такие случаи есть, но в процентном соотношении они редкие, и не сказать, что это частая проблема, которая мешает площадкам. Мы о проблеме знаем, стараемся усовершенствовать модель приема на ПВЗ, обучаем, меняем алгоритмы работы сотрудников в пунктах выдачи, чтобы они могли отслеживать – в том числе в случае подмены со стороны клиента. В случае массовых злоупотреблений принимаем меры», — рассказала она в пресс-центре НСН.

Ранее Арутюнян рассказала в пресс-центре НСН, что, несмотря на экстренную ситуацию на складах Wildberries после атак БПЛА, компания довольно быстро приняла все необходимые меры, в частности, перестроила логистику и оформила выплаты продавцам.

