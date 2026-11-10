В Ozon отреагировали на мем: «Это не Wildberries, пролетайте!»
В Ozon уверены, что на рынке есть место как для них, так и для Wildberries, заявила Яна Головлева.
Директор по развитию бизнеса Ozon Яна Головлева в пресс-центре НСН заявила, что не видела знаменитый интернет-мем «Это не Wildberries, пролетайте!», пожелав конкурентам успехов.
«Не видела этот мем, не могу прокомментировать. Если речь идёт о том, что усиливается конкуренция или как-то поменялась расстановка сил, то могу сказать, что сегодня на рынке есть место для одновременного успешного существования как для нас, так и для Wildberries. Желаю им всяческих успехов и скорейшего восстановления всех процессов. Ну и за Ozon тоже радуюсь, когда вижу, каких результатов достигает наш маркетплейс», — рассказала она.
В свою очередь руководитель направления по антимонопольной и регуляторной политике RWB Анна Арутюнян заявила, что конкуренция с Ozon делает Wildberries только лучше.
«Сейчас неоднозначное, сложное время для всех площадок. Мы все работаем в условиях неопределенности, когда нам пришлось в короткие сроки перестраивать всю логику нашей работы, и считаю, что мы очень достойно справились. У нас большой рынок и одни из лучших цифровых платформ, платформ-маркетплейсов. Не во всех странах есть столько национальных маркетплейсов. Мы с коллегами по рынку в конкуренции, но она помогает нам становиться лучше», — уточнила она в пресс-центре НСН.
Напомним, что после многочисленных атак на склады Wildberries в интернете появился мем с фотографией склада Ozon, на котором сверху размещен большой сгенерированный в фоторедакторе баннер «Это не Wildberries, пролетайте!».
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