В свою очередь руководитель направления по антимонопольной и регуляторной политике RWB Анна Арутюнян заявила, что конкуренция с Ozon делает Wildberries только лучше.

«Сейчас неоднозначное, сложное время для всех площадок. Мы все работаем в условиях неопределенности, когда нам пришлось в короткие сроки перестраивать всю логику нашей работы, и считаю, что мы очень достойно справились. У нас большой рынок и одни из лучших цифровых платформ, платформ-маркетплейсов. Не во всех странах есть столько национальных маркетплейсов. Мы с коллегами по рынку в конкуренции, но она помогает нам становиться лучше», — уточнила она в пресс-центре НСН.

Напомним, что после многочисленных атак на склады Wildberries в интернете появился мем с фотографией склада Ozon, на котором сверху размещен большой сгенерированный в фоторедакторе баннер «Это не Wildberries, пролетайте!».

