Гальперин назвал позором правосудия приговор врачам Белой и Сушкевич
Специальности акушера и неонатолога пополнили список опасных для врачей, сказал кандидат медицинских наук Семен Гальперин.
После приговора Белой и Сушкевич мы потеряем массу врачей, потому что у нас постоянно появляются новые опасные для медиков профессии. Теперь этот список пополнят специальности акушера и неонатолога, заявил президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
7 сентября Мособлсуд огласил приговор врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которых обвинили в убийстве новорожденного в калининградском роддоме №4. Сушкевич назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, Белой - 9,5 лет лишения свободы. Гальперин назвал приговор черным днем для российской медицины, а также выразил надежду на пересмотр наказания в апелляционной инстанции.
«Приговор – это позор российского правосудия и черный день российской медицины. После этого события мы потерям массу врачей. У нас постоянно появляются новые опасные врачебные профессии. Теперь это будет акушерство и неонатология. Врачи будут уходить, потому что будут знать, что их невиновными могут бросить в тюрьме. Никакой вины Сушкевич и Белой нет. Доказательства, представленные обвинением, смехотворные. Убить с помощью магнезии – бессмысленное заявление. Изначально в деле было сказано, что ребенку не дали препарат куросурф для раскрытия легких. Когда это обвинение развалилось, то придумали другой способ убийства. Еще один момент – суд присяжных в Калининграде признал врачей невиновными. Это не устроило тех, кто придумал весь этот процесс», - сказал Гальперин.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что свидетель стороны обвинения – коллега Белой и Сушкевич – тоже должен квалифицироваться как преступник.
«Обвинение основывается на одном свидетеле, коллеге врачей, которая якобы слышала, как готовится преступление. Считаю, что если бы этот свидетель не был подготовлен обвинением, а все что он говорит правда, то его должны квалифицировать как соучастника преступления. Здесь предстоит еще расследовать, кто заинтересованная сторона», - отметил Гальперин.
Он считает, что справедливость должна восторжествовать в апелляционной инстанции.
«Будет апелляция, справедливость восторжествует, и врачи обретут свободу. Для врачебного сообщества главное в этой истории, что сейчас мы не можем доверять российскому правосудию», - резюмировал Гальперин.
Ранее сенатор Владимир Круглый в эфире НСН заявил, что судебный процесс над Белой и Сушкевич вновь обнажил вопрос о декриминализации ряда врачебных статей.
По материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, Елена Белая - и.о. главврача роддома №4 в Калининграде, предложила Элине Сушкевич - реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра, умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу сульфата магния, отчего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер якобы в утробе матери.
10 декабря 2020 года присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт. 27 мая 2021 года первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор. 4 октября 2021 года врачи были отправлены под арест.
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