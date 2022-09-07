Гальперин назвал позором правосудия приговор врачам Белой и Сушкевич

7 сентября Мособлсуд огласил приговор врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которых обвинили в убийстве новорожденного в калининградском роддоме №4. Сушкевич назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, Белой - 9,5 лет лишения свободы. Гальперин назвал приговор черным днем для российской медицины, а также выразил надежду на пересмотр наказания в апелляционной инстанции.

«Приговор – это позор российского правосудия и черный день российской медицины. После этого события мы потерям массу врачей. У нас постоянно появляются новые опасные врачебные профессии. Теперь это будет акушерство и неонатология. Врачи будут уходить, потому что будут знать, что их невиновными могут бросить в тюрьме. Никакой вины Сушкевич и Белой нет. Доказательства, представленные обвинением, смехотворные. Убить с помощью магнезии – бессмысленное заявление. Изначально в деле было сказано, что ребенку не дали препарат куросурф для раскрытия легких. Когда это обвинение развалилось, то придумали другой способ убийства. Еще один момент – суд присяжных в Калининграде признал врачей невиновными. Это не устроило тех, кто придумал весь этот процесс», - сказал Гальперин.