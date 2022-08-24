Приговор Белой и Сушкевич поднял в Совфеде вопрос о декриминализации врачебных статей

Ранее стало известно, что после повторного рассмотрения дела калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич в Московском областном суде коллегия присяжных заседателей признала их виновными в убийстве младенца в роддоме в 2018 году. Круглый считает, что этот приговор будет обжалован, а само дело является очень спорным.

«Дело из ряда вон выходящее. Врачам вменяли не просто ошибку, а умышленное убийство младенца. Профессиональное сообщество 4 года уже обсуждает эту историю, мнения сильно разнятся. Многие считают, в том числе Национальная медицинская палата во главе с Леонидом Рошалем, что обвинение абсурдное. Другие утверждают, что состав преступления был. Я не могу однозначно сказать, был умысел в действия Сушкевич или нет, надо изучать документы, но, думаю, приговор будет обжалован», - сказал Круглый.