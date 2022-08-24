Приговор Белой и Сушкевич поднял в Совфеде вопрос о декриминализации врачебных статей
В нашем законодательстве нет даже понятия «врачебная ошибка», сказал НСН сенатор Владимир Круглый.
Много лет идет дискуссия о декриминализации ряда статьей, регулирующих врачебную деятельность. Случай Белой и Сушкевич стоит особняком, который может повлиять на молодежь в выборе профессии. Они просто откажутся от потенциально опасных врачебных специальностей, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, детский хирург и онколог Владимир Круглый в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что после повторного рассмотрения дела калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич в Московском областном суде коллегия присяжных заседателей признала их виновными в убийстве младенца в роддоме в 2018 году. Круглый считает, что этот приговор будет обжалован, а само дело является очень спорным.
«Дело из ряда вон выходящее. Врачам вменяли не просто ошибку, а умышленное убийство младенца. Профессиональное сообщество 4 года уже обсуждает эту историю, мнения сильно разнятся. Многие считают, в том числе Национальная медицинская палата во главе с Леонидом Рошалем, что обвинение абсурдное. Другие утверждают, что состав преступления был. Я не могу однозначно сказать, был умысел в действия Сушкевич или нет, надо изучать документы, но, думаю, приговор будет обжалован», - сказал Круглый.
Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что на протяжении нескольких лет в Госдуме, Совете Федерации, врачебном сообществе обсуждаются инициативы по декриминализации ряда «врачебных статей». Однако, по словам Круглого, процесс идет медленно.
«К примеру, в законодательстве у нас нет понятия врачебная ошибка, очень много дискуссий на эту тему. Разные точки зрения у правоохранителей, депутатов, сенаторов, врачебного сообщества. Вопрос заключается еще и в том, а как расценивать действия врача? У нас сейчас любое отступление от клинических рекомендаций приравнивается к преступлению и считается врачебной ошибкой. Ситуации бывают разные, хирургам анестезиологам зачастую нужно принимать быстрые решения. Они могут идти на оправданный риск ради спасения человека без умысла причинить ему вред. Это тонкие материи. У хирургов все время этот дамоклов меч висит и влияет на принятие ими решений. Часто медики в ущерб интересов пациентов уходят от ситуации, которая может потенциально закончиться привлечением их к ответственности», - отметил Круглый.
Дело Белой и Сушкевич, по его словам, стоит особняком, которое окажет моральное влияние на врачей, а также на молодежь, желающую освоить эту профессию.
«В моральном плане оно подействует на врачей, молодых людей, которые выбирают профессию или учатся в медуниверситетах. Молодежь может просто уйти от потенциально опасных врачебных специальностей. Я больше 40 лет назад начинал работать, тогда невозможно было поступить на хирургический факультет, а сейчас такого нет. Никто не хочет идти и в реаниматологи-анестезиологи, потому что груз ответственности многократно вырос», - резюмировал Круглый.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметила, что решение в таких сложных делах должны выносить профессиональные судьи.
«Конечно, я считаю, что в данном случае нужна профессиональная оценка, а не присяжных. Да, смерть ребенка - всегда плохо. Но как искать виновных без профессиональной оценки?» - задалась вопросом Соломатина.
По материалам дела, в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде родился недоношенный ребенок, Елена Белая - и.о. главврача роддома №4 в Калининграде, предложила Элине Сушкевич - реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра, умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. По версии следствия, Сушкевич ввела ребенку дозу сульфата магния, отчего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер якобы в утробе матери.
10 декабря 2020 года присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт. 27 мая 2021 года первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор. 4 октября 2021 года врачи были отправлены под арест.
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