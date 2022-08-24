Коллегия присяжных признала калининградских медиков виновными в убийстве младенца

Согласно следствию, в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая предложила Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. Сушкевич ввела ребенку дозу сульфата магния, отчего тот скончался. Врач внесла в историю родов информацию, что ребенок умер якобы в утробе матери.

В декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт по этому делу. Однако в прошлом году первый апелляционный суд общей юрисдикции его отменил, а медики были арестованы.



