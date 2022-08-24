Коллегия присяжных признала калининградских медиков виновными в убийстве младенца
Коллегия присяжных заседателей после повторного рассмотрения дела признала виновными в убийстве младенца в роддоме калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич. Дело рассматривал Московский областной суд, сообщает ТАСС. Защита медиков заявила, что намерена обжаловать решение.
И.о. главврача роддома №4 в Калининграде Елене Белой 30 июня 2019 года было предъявлено обвинение в организации убийства ребенка, а реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич — в совершении убийства.
Согласно следствию, в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая предложила Сушкевич умертвить его в целях экономии ресурсов больницы и поддержания показателей медицинской статистики. Сушкевич ввела ребенку дозу сульфата магния, отчего тот скончался. Врач внесла в историю родов информацию, что ребенок умер якобы в утробе матери.
В декабре 2020 года присяжные Калининградского областного суда вынесли оправдательный вердикт по этому делу. Однако в прошлом году первый апелляционный суд общей юрисдикции его отменил, а медики были арестованы.
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