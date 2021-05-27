В Калининграде отменили оправдательный приговор врачам по делу о смерти младенца

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отправил на новое рассмотрение уголовное дело о смерти младенца, которое было возбуждено в отношении бывшей и.о. главврача роддома № 4 в Калининграде Елены Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, сообщает ТАСС.

В сообщении суда говорится, что приговор Калининградского областного суда от 16 декабря 2020 года, который оправдал Белую и Сушкевич на основании вердикта присяжных заседателей, отменён.

Дело об убийстве младенца было возбуждено в конце июня 2019 года. По версии следствия, Белая дала указание ввести новорождённому, который был в тяжёлом состоянии, смертельную дозу сульфата магния. В Следственном комитете считают вину врачей доказанной, однако присяжные сочли недоказанным факт введения ребёнку препарата.

