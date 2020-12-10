Врачи, обвиняемые в убийстве новорожденного, оправданы присяжными

В Калининградском областном суде присяжные оправдали и.о. главврача родильного дома номер 4 Елену Белой и реаниматолога-анестезиолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич по делу об убийстве младенца. Об этом сообщает ТАСС.

Судья Сергей Капранов огласил вердикт. После этого разбирательство продолжится уже без участия присяжных. Агентство отмечает, что стороны будут обсуждать вопросы разрешения гражданского иска, если таковой заявлен. На основании вердикта в скором времени суд должен огласить врачам оправдательных приговор.

ТАСС отмечает, что присяжным потребовалось более 10 совещаний, так как у них были трудности с ответом на один из поставленных судом вопросов. В опросный лист вносилось большое количество исправлений, его пришлось заменить на новый.

Ранее НСН писала, что уголовное дело о превышении должностных полномочий было возбуждено по части 3 статьи 286. По данным следствия, женщина якобы распорядилась не давать новорожденному медицинский препарат, что вызвало его смерть.

