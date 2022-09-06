Калининградских врачей приговорили к реальным срокам по делу о смерти младенца
Московский областной суд признал калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую виновными по делу о смерти младенца, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, Белая, занимавшая пост главврача больницы, с целью не портить статистику, приняла решение убить недоношенного ребенка, вес которого после рождения на 24-й неделе беременности составлял 700 грамм.
Врач-реаниматолог Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу лекарства, а в карту матери, как утверждает обвинение, были введены данные о смерти ребёнка во время родов.
Суд приговорил Сушкевич к девяти годам колонии, Белая получила 9,5 лет лишения свободы.
Ранее в Калининградском областном суде присяжные оправдали Белую и Сушкевич, однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение.
После повторного рассмотрения коллегия присяжных заседателей признала Белую и Сушкевич виновными в убийстве младенца, обвинение запросило для них по 13 лет колонии, сообщает RT.
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