Калининградских врачей приговорили к реальным срокам по делу о смерти младенца

По версии следствия, Белая, занимавшая пост главврача больницы, с целью не портить статистику, приняла решение убить недоношенного ребенка, вес которого после рождения на 24-й неделе беременности составлял 700 грамм.

Врач-реаниматолог Сушкевич ввела младенцу смертельную дозу лекарства, а в карту матери, как утверждает обвинение, были введены данные о смерти ребёнка во время родов.

Суд приговорил Сушкевич к девяти годам колонии, Белая получила 9,5 лет лишения свободы.

Ранее в Калининградском областном суде присяжные оправдали Белую и Сушкевич, однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

После повторного рассмотрения коллегия присяжных заседателей признала Белую и Сушкевич виновными в убийстве младенца, обвинение запросило для них по 13 лет колонии, сообщает RT.