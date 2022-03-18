«Через месяц-два»: Россиянам пообещали возвращение скидок после падения доходов
Россияне зависимы от скидок и акций на 80%, но сейчас ни одному поставщику не выгодно их проводить, заявил НСН аналитик Иван Федяков.
Скидки в российские магазины вернутся через месяц-два, когда у населения серьезно упадут доходы, но на сегодняшний день у производителей нет стимула ускорять продажи, так как даже сахар раскупается через несколько минут после открытия магазинов, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
С конца февраля от скидок и промоакций для покупателей отказался целый ряд поставщиков сетей X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), а также магазинов «Азбука вкуса» и универсамов «Верный».
«В текущей экономической ситуации ни у производителей, ни у поставщиков нет никакого стимула ускорять продажи. Они и так произойдут, потому что альтернативы никакой нет, поэтому временно сейчас скидки и бонусы уходят. Условно говоря: какой смысл сейчас делать скидки на сахар, если он распродается в магазине за несколько минут после его открытия? Стимулировать продажи в настоящий момент никто не должен, потому что они идут весьма активно. Но через месяц-два, когда будет ощущаться существенное затоваривание потребителей и более серьезное падение доходов населения, скидки вернутся. Производители снова будут разными способами стимулировать продажи, чтобы выполнять плановые показатели», - сказал Федяков.
Аналитик отметил, что россияне достаточно сильно зависят от скидок и акций на товары из-за низкого уровня доходов. По его словам, люди практически не покупали продукцию бытовой химии, если на нее не было скидок.
«Промозависимость россиян существенно выше по сравнению с европейскими рынками. Это вполне объяснимо, потому что уровень доходов россиян значительно ниже среднеевропейского уровня. Кроме того, почти 20% россиян жило за чертой прожиточного минимума до 24 февраля, сейчас таких людей станет гораздо больше. Промозависимость по отдельным категориям продуктов питания и другим товарам доходила до 80%. Например, бытовая химия без скидок до 24 февраля не продавалась вообще. Такие товары продавались исключительно благодаря тому, что производители и поставщики стимулировали какими-то распродажами. Как-только поставщик переставал создавать скидки, продажи перетекали к другому поставщику, который запускал акции», - сказал Федяков.
Также он рассказал, что на сегодняшний день складской запас товаров, которые были закуплены до 24 февраля - то есть до начала спецоперации на Украине - начинает заканчиваться. Аналитик подчеркнул, что россиянам следует готовиться к дефициту продукции самых разных категорий.
«Товары, закупленные до 24 февраля, на сегодняшний день постепенно тают на складах. Обычно складской запас товаров народного потребления исчислялся парой месяцев, если говорить о непродовольственном ассортименте. Сейчас на фоне повышенного спроса, естественно, товары со складов уходят быстрее. Уже виден определенный дефицит товаров женской гигиены. В ближайшее время можно ожидать дефицит и в других категориях», - резюмировал Федяков.
С начала марта российские ретейлеры столкнулись с ажиотажным спросом на бакалейную продукцию, особенно востребованным оказался сахар. В частности, в магазинах «Магнолия» в Москве ввели лимит на покупку сахара - один килограмм в одни руки. На этом фоне заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал россиян «включить голову» и подумать, действительно ли им нужно хранить сахар дома тоннами.
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