«Через месяц-два»: Россиянам пообещали возвращение скидок после падения доходов

Также он рассказал, что на сегодняшний день складской запас товаров, которые были закуплены до 24 февраля - то есть до начала спецоперации на Украине - начинает заканчиваться. Аналитик подчеркнул, что россиянам следует готовиться к дефициту продукции самых разных категорий.

«Товары, закупленные до 24 февраля, на сегодняшний день постепенно тают на складах. Обычно складской запас товаров народного потребления исчислялся парой месяцев, если говорить о непродовольственном ассортименте. Сейчас на фоне повышенного спроса, естественно, товары со складов уходят быстрее. Уже виден определенный дефицит товаров женской гигиены. В ближайшее время можно ожидать дефицит и в других категориях», - резюмировал Федяков.

С начала марта российские ретейлеры столкнулись с ажиотажным спросом на бакалейную продукцию, особенно востребованным оказался сахар. В частности, в магазинах «Магнолия» в Москве ввели лимит на покупку сахара - один килограмм в одни руки. На этом фоне заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал россиян «включить голову» и подумать, действительно ли им нужно хранить сахар дома тоннами.

