Минпромторг: Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет

Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет, у российских производителей есть запас готовой продукции и сырье для их выпуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга России.

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Отмечается, что на сегодняшний день в России есть более 15 предприятий, которые выпускают женские прокладки, а также детские и взрослые подгузники.

Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций. По его словам, страшным ударом может стать мораторий на поставки лекарств.

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ФОТО: РИА Новости
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