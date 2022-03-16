Минпромторг: Дефицита подгузников и женских прокладок в России не будет

Отмечается, что на сегодняшний день в России есть более 15 предприятий, которые выпускают женские прокладки, а также детские и взрослые подгузники.



Ранее председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что России не грозит дефицит продуктов из-за западных санкций. По его словам, страшным ударом может стать мораторий на поставки лекарств.

