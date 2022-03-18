Российские магазины отменяют скидки и промоакции

Большинство поставщиков не отказываются от скидок окончательно, а предупреждают торговые сети, что берут паузу, после чего намерены вернуться с новым промопланом.

С подобной ситуацией столкнулись в «Азбуке вкуса». При этом там утверждают, что посетители не заметят отмены скидок, так как доля промо на цены не превышает пяти процентов.

Как говорят представители сети «Верный», за последнее время от промоакций отказались примерно треть поставщиков. Это связано с повышением стоимости товаров на фоне падения рубля и нарушения логистических цепочек, что привело к дефициту сырья и упаковочных материалов.

Как сообщалось ранее, производство молочной продукции в России зависит от импорта, но ее дефицит из-за западных санкций не возникнет, заявил в пресс-центре НСН президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев.

