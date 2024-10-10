«Чего мелочиться?»: Стримеры после блокировки Discord призвали РКН «блокнуть воздух»
Стримеры, блогеры и военкоры раскритиковали Роскомнадзор за блокировку мессенджера. Власти назвали условия разблокировки Discord, а эксперты заявили, что в Telegram размещается гораздо больше деструктивной информации.
Российские стримеры негативно восприняли блокировку Discord и призвали Роскомнадзор перестать «мелочиться» и «блокнуть всё». РКН сообщил о блокировке работы площадки в России 8 октября. В Госдуме уже заявили, что работа Discord может быть возобновлена, если сервис выполнит требования российского законодательства.
«БЛОКНУТЬ» ЕДУ И ВОЗДУХ
Певец Егор Крид (Егор Булаткин) отреагировал на блокировку Discord и заявил, что Роскомнадзору нужно «заблокировать еду и доступ домой».
«Заблокали дискорд, в котором мы сидим с пацанами каждый день. Вааааау. Да че мелочиться? Заблокайте Телегу, звонки, доступ домой, еду, воздух», – возмущенно написал Крид в соцсетях.
Один из первых игровых видеоблогеров рунета Maddyson (Илья Давыдов), покинувший Россию, язвительно заявил, что полная изоляция российского сегмента интернета уже началась.
«Наверное, большинству людей реально интернет не нужен, стоит его совсем отрубить. Повторюсь (говорил об этом ранее), люди все рофлили на тему чебурнета (полная изоляция российского сегмента интернета – ред. НСН), все гадали, когда он уже настанет. Ну, это уже он. Кайфуйте», – сказал он.
В свою очередь один из наиболее популярных летсплейщиков русского YouTube, видеоблогер MrLololoshka (Роман Фильченков) отметил, что если бы глава РКН разблокировал тысячи заблокированного контента, то стал бы «любимчиком 999.9% россиян».
«Если бы прямо сейчас вы стали управляющим РКН, то, чтобы стать любимчиком 999.9% людей в России, вам как будто достаточно было бы весь ваш рабочий срок просто раз в неделю/месяц разблокировывать десятки, сотни и тысячи заблокированного контента... Нонсенс!», – сказал он.
ПОМЕХИ ДЛЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ?
Решение РКН заблокировать Discord также вызвало негативную реакцию среди блогерского сообщества и военкоров. Ряд военных каналов обратили внимание на то, что сервис используется российской армией в зоне спецоперации на Украине «за неимением лучших средств связи».
«Несмотря на призывы обратиться к здравому смыслу, по требованию Роскомнадзора все же заблокировали Discord. Схождение с ума РКН и людей, продвигающих такие идеи, продолжается. Платформа Discord часто используется российской армией для организации управления боевыми действиями в зоне СВО. И если «в зоне» она часто работает через терминалы Starlink, то за ее территорией уже нет», – говорится в Telegram-канале «Военный осведомитель».
Советник главы Курской области, военкор Роман Алехин в свою очередь отметил, что решением заблокировать в РФ Discord гражданские чиновники «нанесли урон фронту».
«Возможно завтра нам скажут, что Discord «дырявый» и трансляции с дронов даже в закрытые кабинеты может просматривать противник. Но ведь даже в этом случае, перед тем, как убить это приложение, надо было создать замену и предупредить командиров о планах, чтобы просто не сломать в один миг работу на фронте, что точно умножит потери, пока будут искать ему замену», – сказал он.
В Госдуме отвергли жалобы военкоров на блокировку Discord. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что блокировка мессенджера в РФ никак не отразится на организации управления связью в зоне спецоперации. По его словам, все жалобы на этот счет «являются вбросом».
«Я с Discord нигде не сталкивался. И люди, с которыми я общаюсь, его не используют для выполнения боевых задач. Это надуманная история, скорее всего, чей-то, может быть, заказ или вброс. На фронте бойцы находятся на связи, у нас все хорошо. В большинстве своем бойцы используют обычные кнопочные телефоны для общения и радиостанции. А Discord никуда не впихнешь, извините», – сказал он.
УСЛОВИЯ РАЗБЛОКИРОВКИ
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн 9 октября сообщил, что Роскомнадзор направил администрации мессенджера требования об удалении более тысячи противоправных материалов. По его словам, речь идет о публикациях, содержащих, в том числе, детскую порнографию, призывы к экстремизму, пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), пронаркотический контент.
Хинштейн указал, что Discord по-прежнему отказывается выполнять требования российского законодательства, отметив, что владельцем ресурса является США и «это многое объясняет».
«Тем не менее, если сервис... удалит противоправные материалы и обеспечит авторизацию пользователей, работа Discord в России может быть возобновлена», – заключил депутат.
Ряд экспертов призвали тщательно взвесить блокировку Discord. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН отметил, что мессенджером ежедневно пользуется довольно много людей, при этом в Telegram размещается гораздо больше деструктивной информации, чем в Discord.
«Лично я в Discord не видел детской порнографии или противоправного контента, по-моему, это последнее место, где собираются оппозиционеры и педофилы. Discord в этом плане бесконечно далеко до Telegram», – заявил он.
В свою очередь руководитель киберспортивного направления Московского центра воспитательных практик Максим Залилов в беседе с НСН отметил, что необходимо работать над общим уровнем цифровой грамотности, а не запрещать популярный во всем мире мессенджер, основная аудитория которого в России – взрослые люди, а не подростки.
«Меня удивляет, что Discord часто ошибочно воспринимают как «платформу в основном для школьников». В этом году Discord в России пользуются 39,9 млн человек. В то же время, по данным Минпросвещения, школьников в России сегодня примерно 18,8 млн, и далеко не все они являются пользователями Discord. Понятно, что школьники менее защищены в плане интернет- и кибербезопасности, но причина тому не Discord. Следует работать над повышением общего уровня цифровой грамотности населения, в том числе школьников, а не запрещать популярный канал коммуникации. Кроме того, глобальная аудитория Discord составляет сегодня примерно 300 млн человек», – сказал он.
В то же время эксперт по кибербезопасности Святослав Пегов в беседе с НСН напомнил о том, как террористы раньше вербовали людей с помощью подобных сервисов. По его мнению, несмотря на мониторинг, опасность таких мессенджеров ждет детей и сегодня.
«Экстремисты всех мастей постоянно ищут безопасные для себя каналы связи. Один из ярких примеров - когда в нулевых "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещенная в России) проводила вербовку и планирование операций в сверхпопулярной многопользовательской игре World of Warcraft. Теперь же все текстовые чаты в играх мониторятся автоматикой по ключевым словам и жалобам игроков. Так и с Discord. В миллионе серверов очень трудно отличить экстремистское сообщество, особенно если оно общается эзоповым языком», – пояснил он.
Ранее вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что готовит обращение к Роскомнадзору с просьбой пересмотреть решение о блокировке Discord. Политик отметил, что, по данным Mediascope, мессенджер в стране используют от 25 млн до 40 млн человек, эта платформа полезна для студентов и репетиторов в онлайн-школах, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кондратьев: При атаке БПЛА на Кубани никто не пострадал
- Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» выросли в несколько раз
- СМИ: В Нидерландах разблокировали яхту Гарика Сукачева
- В Петербурге рассмотрят дело о контрабанде 200 килограммов кокаина
- В СК назвали предварительную причину пожара в «Доме-корабле» в Москве
- Семь вице-премьеров России поучаствуют в серии ток-шоу
- Алаудинов рассказал о сдаче в плен бойцов из элитных подразделений ВСУ
- В Кузбассе на Моховском разрезе обрушился грунт
- СМИ: Пугачева пыталась вывезти из России антиквариат стоимостью около $20 млн
- В Адыгее началась эвакуация из-за атаки БПЛА ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru