«Чего мелочиться?»: Стримеры после блокировки Discord призвали РКН «блокнуть воздух»

«Заблокали дискорд, в котором мы сидим с пацанами каждый день. Вааааау. Да че мелочиться? Заблокайте Телегу, звонки, доступ домой, еду, воздух», – возмущенно написал Крид в соцсетях.

Один из первых игровых видеоблогеров рунета Maddyson (Илья Давыдов), покинувший Россию, язвительно заявил, что полная изоляция российского сегмента интернета уже началась.

«Наверное, большинству людей реально интернет не нужен, стоит его совсем отрубить. Повторюсь (говорил об этом ранее), люди все рофлили на тему чебурнета (полная изоляция российского сегмента интернета – ред. НСН), все гадали, когда он уже настанет. Ну, это уже он. Кайфуйте», – сказал он.

В свою очередь один из наиболее популярных летсплейщиков русского YouTube, видеоблогер MrLololoshka (Роман Фильченков) отметил, что если бы глава РКН разблокировал тысячи заблокированного контента, то стал бы «любимчиком 999.9% россиян».

«Если бы прямо сейчас вы стали управляющим РКН, то, чтобы стать любимчиком 999.9% людей в России, вам как будто достаточно было бы весь ваш рабочий срок просто раз в неделю/месяц разблокировывать десятки, сотни и тысячи заблокированного контента... Нонсенс!», – сказал он.

ПОМЕХИ ДЛЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ?

Решение РКН заблокировать Discord также вызвало негативную реакцию среди блогерского сообщества и военкоров. Ряд военных каналов обратили внимание на то, что сервис используется российской армией в зоне спецоперации на Украине «за неимением лучших средств связи».

«Несмотря на призывы обратиться к здравому смыслу, по требованию Роскомнадзора все же заблокировали Discord. Схождение с ума РКН и людей, продвигающих такие идеи, продолжается. Платформа Discord часто используется российской армией для организации управления боевыми действиями в зоне СВО. И если «в зоне» она часто работает через терминалы Starlink, то за ее территорией уже нет», – говорится в Telegram-канале «Военный осведомитель».