«Последнее место для оппозиции и педофилов»: В России сравнили заблокированный Discord с Telegram
В Telegram размещается гораздо больше деструктивной информации, чем в Discord, заявил НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Необходимо еще раз взвесить целесообразность блокировки мессенджера Discord в России, поскольку им ежедневно пользуется довольно много людей, сказал в беседе с НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
Работа Discord в России может быть возобновлена, если сервис выполнит требования законодательства РФ, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он также напомнил, что Роскомнадзор направил администрации Discord Inc требования удалить более 1000 противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, призывы к экстремизму, а также пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Клименко заявил, что лично никогда не сталкивался с подобной информацией в мессенджере.
«На примере Steam видим, что иногда сервисы идут навстречу и блокируют контент конкретно для России. Однако сложно предсказать, как поступит Discord. Мы можем только догадываться, что предъявил Роскомнадзор. Лично я в Discord не видел детской порнографии или противоправного контента, по-моему, это последнее место, где собираются оппозиционеры и педофилы. Discord в этом плане бесконечно далеко до Telegram», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, можно рассчитывать, что платформа не будет заблокирована в России.
«Как отец, я уже получил отклики от детей, мне кажется, надо подумать еще раз. У депутатов тоже есть дети и они говорят все, что думают. Радует, что начал говорить Хинштейн, значит, все может быть. Он угадал с замедлением сервера Google, возможно, он угадает и с Discord, и его не заблокируют», - подытожил он.
Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов направил запрос к главе Роскомнадзора Андрею Липову с призывом не ограничивать работу Discord в России, поскольку запретительные меры не являются оптимальной политикой. Как отметил депутат, россияне используют эту платформу для работы, организации досуга и связи с близкими.
В свою очередь вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что тоже готовит аналогичное обращение к руководству Роскомнадзора. По его словам этот Discord в России использует от 25 до 40 миллиона человек, включая студентов и преподавателей онлайн-школ. При этом Яндекс.телемост, VK Мессенджер или другой российский аналог пока не способен заменить Discord, передает «Радиоточка НСН».
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