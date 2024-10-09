«Последнее место для оппозиции и педофилов»: В России сравнили заблокированный Discord с Telegram

Как добавил собеседник НСН, можно рассчитывать, что платформа не будет заблокирована в России.

«Как отец, я уже получил отклики от детей, мне кажется, надо подумать еще раз. У депутатов тоже есть дети и они говорят все, что думают. Радует, что начал говорить Хинштейн, значит, все может быть. Он угадал с замедлением сервера Google, возможно, он угадает и с Discord, и его не заблокируют», - подытожил он.

Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов направил запрос к главе Роскомнадзора Андрею Липову с призывом не ограничивать работу Discord в России, поскольку запретительные меры не являются оптимальной политикой. Как отметил депутат, россияне используют эту платформу для работы, организации досуга и связи с близкими.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что тоже готовит аналогичное обращение к руководству Роскомнадзора. По его словам этот Discord в России использует от 25 до 40 миллиона человек, включая студентов и преподавателей онлайн-школ. При этом Яндекс.телемост, VK Мессенджер или другой российский аналог пока не способен заменить Discord, передает «Радиоточка НСН».

