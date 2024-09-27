СМИ: Discord может быть заблокирован в России в ближайшие дни

Мессенджер Discord могут в скором времени заблокировать в России по закону об информационных технологиях и защите информации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, с 20 сентября в адрес ресурса поступило пять новых решений от Роскомнадзора в части работы мессенджера в РФ. Это следует из сведений реестра запрещенных сайтов ведомства. По данным источника, Discord может быть заблокирован «в ближайшие дни». При этом собеседник издания в игровой индустрии указал на обсуждения в отрасли риска замедления мессенджера.

Discord наиболее популярен у геймеров и учащихся, также его используют для комьюнити-менеджмента видеоигр — общения между разработчиками и игроками. Кроме того, мессенджером пользуются администраторы криптопроектов. Ресурс позиционирует себя как защищенный, на нем действует сквозное шифрование аудио- и видеозвонков.

Как отметил руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, Discord — ценный сервис, и в случае его блокировки пользователям придется искать альтернативы. Прямых аналогов мессенджеру в РФ нет, однако на рынок могут быстро выйти отечественные или китайские клоны.

В конце августа Discord и ряд других ведомств оказались недоступны из-за сбоя в интернете. По данным Роскомнадзора, проблемы возникли из-за DDoS-атаки на операторов связи.

