СМИ: Discord может быть заблокирован в России в ближайшие дни
Мессенджер Discord могут в скором времени заблокировать в России по закону об информационных технологиях и защите информации. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, с 20 сентября в адрес ресурса поступило пять новых решений от Роскомнадзора в части работы мессенджера в РФ. Это следует из сведений реестра запрещенных сайтов ведомства. По данным источника, Discord может быть заблокирован «в ближайшие дни». При этом собеседник издания в игровой индустрии указал на обсуждения в отрасли риска замедления мессенджера.
Discord наиболее популярен у геймеров и учащихся, также его используют для комьюнити-менеджмента видеоигр — общения между разработчиками и игроками. Кроме того, мессенджером пользуются администраторы криптопроектов. Ресурс позиционирует себя как защищенный, на нем действует сквозное шифрование аудио- и видеозвонков.
Как отметил руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, Discord — ценный сервис, и в случае его блокировки пользователям придется искать альтернативы. Прямых аналогов мессенджеру в РФ нет, однако на рынок могут быстро выйти отечественные или китайские клоны.
В конце августа Discord и ряд других ведомств оказались недоступны из-за сбоя в интернете. По данным Роскомнадзора, проблемы возникли из-за DDoS-атаки на операторов связи.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Балицкий назвал невозможным захват ЗАЭС украинскими войсками
- СМИ: Discord может быть заблокирован в России в ближайшие дни
- Над Ростовской и Белгородской областями сбили девять беспилотников ВСУ
- Балицкий: ВС России вышли на окраину города Гуляйполе
- СМИ: В США провели вторую казнь азотом
- СМИ: Банки считают подозрительными переводы свыше 100 тысяч рублей
- Самолет Дуды приземлился в Варшаве со второй попытки из-за авто
- В интернете появилось фото сбежавшего из Подмосковья срочника
- Вынесение приговора сыну Байдена перенесли
- В Германии заявили, что обновление ядерной доктрины РФ не повлияет на политику Берлина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru