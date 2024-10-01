«Мишень для экстремистов?»: Аудитория Discord в России составляет 40 млн человек

В 2024 году Discord в России пользуются 39,9 млн человек, а отследить вербовку в мессенджере крайне непросто, рассказали НСН опрошенные эксперты.

Необходимо работать над общим уровнем цифровой грамотности, а не запрещать популярный во всем мире мессенджер Discord, основная аудитория которого в России - взрослые люди, а не подростки. Об этом в беседе с НСН рассказал руководитель киберспортивного направления Московского центра воспитательных практик Максим Залилов.

Популярный мессенджер Discord могут в скором времени могут заблокировать в России по закону об информационных технологиях и защите информации, пишет «Коммерсант». Залилов не увидел в этом необходимости, и призвал в первую очередь повышать цифровую грамотность граждан.

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«Меня удивляет, что Discord часто ошибочно воспринимают как «платформу в основном для школьников». В этом году Discord в России пользуются 39,9 млн человек. В то же время, по данным Минпросвещения, школьников в России сегодня примерно 18,8 млн, и далеко не все они являются пользователями Discord. Понятно, что школьники менее защищены в плане интернет- и кибербезопасности, но причина тому не Discord. Следует работать над повышением общего уровня цифровой грамотности населения, в том числе школьников, а не запрещать популярный канал коммуникации. Кроме того, глобальная аудитория Discord составляет сегодня примерно 300 млн человек», - уточнил он.

В тоже время эксперт по кибербезопасности Святослав Пегов в беседе с НСН напомнил о том, как террористы раньше вербовали людей с помощью подобных сервисов. По его мнению, несмотря на мониторинг, опасность таких мессенджеров ждет детей и сегодня.

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«Экстремисты всех мастей постоянно ищут безопасные для себя каналы связи. Один из ярких примеров - когда в нулевых "Аль Каида" (террористическая организация, запрещенная в России) проводила вербовку и планирование операций в сверхпопулярной многопользовательской игре World of Warcraft. Теперь же все текстовые чаты в играх мониторятся автоматикой по ключевым словам и жалобам игроков. Так и с Discord. В миллионе серверов очень трудно отличить экстремистское сообщество, особенно если оно общается эзоповым языком», - пояснил он.

Ранее Роскомнадзор потребовал у платформы Discord удалить 947 противоправных материалов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Минобороны РФ
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