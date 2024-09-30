СМИ: Суд оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации
Суд оштрафовал платформу Discord на 3,5 миллиона рублей, передает Telegram-канал Mash.
По данным издания, штраф выписан за отказ удалять запрещенную информацию. В частности речь идет о материалах с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и педофилии.
СМИ также обратили внимание на то, что боты в соцсети «ВКонтакте» написали более 1,3 тысячи комментариев в поддержку блокировки Discord. Они предложили геймерам уйти в ВК, Telegram и WhatsApp, чтобы не поддерживать мессенджер, в котором «на многих серверах агитируют против российского законодательства, против правительства».
Ранее СМИ писали, что Discord могут в скором времени заблокировать в России по закону об информационных технологиях и защите информации, напоминает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Суд оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru