СМИ: Суд оштрафовал Discord на 3,5 млн рублей за неудаление запрещенной информации

По данным издания, штраф выписан за отказ удалять запрещенную информацию. В частности речь идет о материалах с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и педофилии.

СМИ также обратили внимание на то, что боты в соцсети «ВКонтакте» написали более 1,3 тысячи комментариев в поддержку блокировки Discord. Они предложили геймерам уйти в ВК, Telegram и WhatsApp, чтобы не поддерживать мессенджер, в котором «на многих серверах агитируют против российского законодательства, против правительства».

Ранее СМИ писали, что Discord могут в скором времени заблокировать в России по закону об информационных технологиях и защите информации, напоминает «Радиоточка НСН».

