Мизулина выступила против блокировки Discord
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила с призывом к правительству не блокировать Discord в России. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.
Мизулина отметила, что платформа активно используется в СВО, обеспечивая доступ к закрытым конференциям для просмотра видео с дронов и другого оборудования. Мизулина подчеркнула, что Discord предлагает качественную картинку без пикселей и на данный момент не имеет аналогов.
По ее мнению, блокировка платформы стала бы ошибкой.
В то же время Роскомнадзор направил администрации Discord требования об удалении 947 материалов, признанных противоправными. Среди них — призывы к экстремизму, детская порнография и другие виды запрещенного контента, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru