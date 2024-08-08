Объем утечек данных в России за первую половину 2024 года вырос в девять раз

«Стоит учитывать, что приведенные цифры отражают лишь выявленные и публично подтвержденные инциденты. Реальные объемы украденных персональных данных, которые злоумышленники продают и передают по закрытым каналам, всегда больше», - сказал он «Газете.Ru».

По словам эксперта, среди политически-мотивированных хакеров в 2024 году наметился тренд публикации личных данных к праздничным или знаковым датам.

Ранее сообщалось, что число кибератак типа «компрометация подрядчика» в России в первой половине 2024 года возросла примерно в два раза. Метод предполагает проникновение в сетевую инфраструктуру крупной компании через уязвимость в ПО поставщика IT-услуг для этой компании, напоминает «Радиоточка НСН».

