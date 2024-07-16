Кирьянов: Ущерб от действий телефонных мошенников в 2023 году составил 15,8 млрд рублей

Мошенники используют для преступлений телефонную связь и подмену номеров, отметил в эфире НСН депутат Артем Кирьянов. 

Ущерб от действий телефонных мошенников с использованием телефонной связи в 2023 году составил 15,8 млрд рублей, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

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«Это большая сложная выстроенная система и организованная преступность, кончено, зарабатывает миллиарды. По статистике только в 2003 году именно с использованием средств мобильной связи, с использованием подменных телефонных номеров ущерб составил 15,8 млрд рублей. Если мы говорим вообще о киберпреступлениях и о цифрах, которые есть в этой среде, то мы их уже исчисляем сотнями миллиардов рублей, которые люди отдают мошенникам и жуликам всех мастей. Сегодня мошеннические схемы работают в тесном сопряжении с недружественными странами, украинской юрисдикцией», - сказал Кирьянов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году россиянам вернули 10% похищенных кибермошенниками денег, передает «Радиоточка НСН».

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