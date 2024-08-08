«Новые ласты и спонсоры врагов»: Украденные данные россиян оценили в миллиарды
Компании не несут никакой ответственности за утечки данных, при этом они являются очень ценным активом, сказал в эфире НСН Алексей Раевский.
Обороты мошенников, ворующих персональные данные россиян, исчисляются в миллиардах рублей, при этом компании не несут ответственность за их потерю, объяснил в интервью НСН генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский.
Руководитель группы киберразведки в компании Innostage Альберт Антонов ранее сообщил, что в первом полугодии 2024 года объем утечек данных граждан в России в девять раз превысил показатели аналогичного периода прошлого года.
«Это связано с тем, что российские организации – и коммерческие, и государственные – особо не мотивированы защищать данные от утечек. Защита от утечек – это довольно дорогое удовольствие, но можно сэкономить деньги или сделать это на бумаге. Ну утекли данные – и утекли. Никаких последствий ни для компаний, ни для должностных лиц не будет. У них нет мотивации и вообще никакой ответственности. Ситуация сейчас далека даже от удовлетворительной. Если посмотреть обороты этих мошенников – это миллиарды, если брать по всей стране, и эти деньги неизвестно куда уходят – может, в карман мошенников, а возможно и на финансирование вражеской армии», – сказал Раевский.
По его словам, персональные данные – это очень ценный актив, поэтому велик соблазн их продать.
«Все в зоне риска. Данные – это хороший, ликвидный, очень ценный актив, то что за ними охотятся - вполне объяснимо. Во всех организациях, где есть данные, которые можно кому-то продать, это является точками напряжения. У мошенников могут быть разные цели. Раньше это были "службы безопасности" банков, потом какие-то "правоохранительные органы", сейчас применяются вообще какие-то многоступенчатые схемы. Чем больше информации у мошенников, тем они могут лучше маскироваться и сочинять более правдоподобные легенды», - пояснил гендиректор Zecurion.
При этом Раевский отметил, что персональные данные используют и для «безобидных» целей.
«Эти данные могут использовать для условно добропорядочных целей. Рассылки, обзвоны, таргетированная реклама – это не криминальные истории, я в этом большой беды не вижу. Если я занимаюсь плаванием, кто-то об этом узнал, и мне Google или Яндекс подсовывает рекламу про новые ласты, о которых я не слышал, я от этого не страдаю, а даже выиграю», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2024 года, в интернет попали 140 миллионов телефонных номеров россиян, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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