«Новые ласты и спонсоры врагов»: Украденные данные россиян оценили в миллиарды

Обороты мошенников, ворующих персональные данные россиян, исчисляются в миллиардах рублей, при этом компании не несут ответственность за их потерю, объяснил в интервью НСН генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский.

Руководитель группы киберразведки в компании Innostage Альберт Антонов ранее сообщил, что в первом полугодии 2024 года объем утечек данных граждан в России в девять раз превысил показатели аналогичного периода прошлого года.