«Поддельные документы»: Данные с камер видеонаблюдения станут целью мошенников

«Самый очевидный способ использования подобных данных - в сфере предотвращения или расследования преступлений и нарушений. Однако стоит отметить, что любое использование персональных данных требует строгого соблюдения законодательства о защите персональных данных. В частности, необходимо обеспечить конфиденциальность и безопасность этих данных, чтобы не нарушать права граждан на неприкосновенность личной жизни», - отметил он.

По его словам, в случае утечки данных информацией могут воспользоваться мошенники. Также вызывает вопрос, как фото и видео будут храниться в режиме «анонимности».

«Хранение обезличенных данных возможно, но требует соответствующих технических и организационных мер безопасности. Это включает в себя и использование современных технологий шифрования, и регулярное обновление систем защиты, а также обучение персонала работе с конфиденциальными данными. В данном конкретном случае особенно интересует метод обезличивания именно изображений лиц, так как не совсем понятно, как сделать это так, чтобы одновременно и сохранить важную для дальнейшего использования информацию, и при этом обеспечить анонимность человека. Утечка таких данных может привести к серьезным последствиям, включая идентификацию лиц и раскрытие их личной информации. Риск мошенничества действительно существует, особенно опасно, если подобные данные станут доступны злоумышленниками для создания поддельных документов или осуществления других сценариев мошеннической деятельности», - добавил он.

Обработка фото и голосов москвичей не приведет к нарушению прав граждан, если данные будут надежно храниться, зато это положительно скажется на борьбе с преступностью, рассказал со своей стороны замдиректора по стратегическому развитию Ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук в разговоре с НСН.

«Все к этому идет, мы никуда от этого не денемся. Если не сегодня, то через три года такое точно было бы. Не нужно этого бояться. Обезличенные данные никому не нужны, они обработке не подлежат, какая-то отметка все равно есть, чтобы идентифицировать. У нас человек взорвал машину, на следующий день его задерживают в Турции. Это именно по причине того, что есть изображение, вы же понимаете», - рассказал он.

При этом Кравчук также напомнил об участившихся хакерских атаках на Россию, он призвал надежно хранить полученные данные граждан.

«Вопрос в порядке хранения, чтобы это не убегало, не утекало. Если данные не утекают и используются по назначению в целях нашей с вами безопасности, мы это поддерживаем. Только защищать эти данные нужно хорошо. Россия сейчас под массовыми атаками хакеров. Надо защищать данные не для галочки. С точки зрения объема данных проблем у нас нет, хранить их не так сложно. Мы храним столько всего в Госуслугах, никаких проблем», - добавил собеседник НСН.

Государство отказалось от фиксированных штрафов для компаний за утечки данных пользователей, так как подобные случаи стали происходить все чаще, заявила ранее генеральный директор сервиса email-маркетинга Dashamail, основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных Юлия Рожкова «Радиоточке НСН».

