«Будут подставы»: Зоозащитница назвала минусы штрафов за укусы домашних животных

Накануне депутат Госдумы Владимир Бурматов анонсировал принятие закона о штрафах до 200 тысяч рублей для хозяев домашних животных, если их питомцы кого-то покусают. Олеся Борисенко считает, что недоработки законопроекта приведут к новым проблемам.

«Штрафы, безусловно, должны быть. Однако, с учетом непроработанности правовой базы, не исключаю, что активизируются так называемые "собакоподставы". Люди могут провоцировать, чтобы было какое-то нападение или изображать его. Таких случаев достаточно много. Все-таки уместнее вкладывать в развитие культуры собаководства в целом в стране и в регистрацию питомцев. Собака должна быть зарегистрирована, как автомобиль, и иметь номер. В случае нестандартной и травмоопасной ситуации сотрудник полиции смог бы открыть базу и посмотреть, что это за собака и кому она принадлежит», - сказала Борисенко.

По ее словам, если есть свидетели нападения и хозяин животного не отказывается признать сам факт, то доказать свою правоту будет достаточно легко.