«Будут подставы»: Зоозащитница назвала минусы штрафов за укусы домашних животных
Если штрафы увеличат до 200 тысяч рублей, то начнутся «собакоподставы»: люди будут специально изображать из себя жертв нападения, сказала в эфире НСН Олеся Борисенко.
Штрафы хозяевам, чьи домашние животные кого-то покусали, вводить нужно, однако это чревато подставными случаями: государству лучше вкладываться в развитие культуры собаководства и регистрацию питомцев, заявила руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов, руководитель Клуба защиты амстаффов, питбулей и бультерьеров Олеся Борисенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне депутат Госдумы Владимир Бурматов анонсировал принятие закона о штрафах до 200 тысяч рублей для хозяев домашних животных, если их питомцы кого-то покусают. Олеся Борисенко считает, что недоработки законопроекта приведут к новым проблемам.
«Штрафы, безусловно, должны быть. Однако, с учетом непроработанности правовой базы, не исключаю, что активизируются так называемые "собакоподставы". Люди могут провоцировать, чтобы было какое-то нападение или изображать его. Таких случаев достаточно много. Все-таки уместнее вкладывать в развитие культуры собаководства в целом в стране и в регистрацию питомцев. Собака должна быть зарегистрирована, как автомобиль, и иметь номер. В случае нестандартной и травмоопасной ситуации сотрудник полиции смог бы открыть базу и посмотреть, что это за собака и кому она принадлежит», - сказала Борисенко.
По ее словам, если есть свидетели нападения и хозяин животного не отказывается признать сам факт, то доказать свою правоту будет достаточно легко.
«Если у человека есть доказанный факт, что собака напала, и если от этого не отказывается хозяин собаки, есть свидетели, то никакой проблемы в том, чтобы компенсировать ущерб, нет. Самая большая сложность – это когда владелец собаки говорит, что он не является ее хозяином. Идентификация животного – это самый спорный момент. Бурматов об этом много раз говорил, что необходимо ввести обязательную регистрацию животных. В России нет никакой единой базы, чтобы сотрудник полиции посмотрел, что это за собака и кому она принадлежит», - указала Борисенко.
При этом зоозащитница рассказала, что штрафы за укусы домашних животных на сегодняшний день обычно составляют до пяти тысяч рублей.
«Сейчас есть административная ответственность за нарушение условий выгула с причинением ущерба. Есть также гражданско-правовая ответственность, когда пострадавший подает в суд в частном порядке на владельца животного. Обычно штрафы небольшие, до пяти тысяч рублей, но это также зависит от региона. При этом ущерб может быть разным. Одно дело, что собака укусила и остался синяк, а другое дело, что человек попал в больницу. Есть обратная сторона медали, когда, например, человек идет с собакой, к нему подходят подвыпившие люди и начинают провоцировать. В итоге человек пускает в защиту собаку, а потерпевшие в полиции говорят, что человек просто так собаку натравил», - резюмировала Борисенко.
Ранее Владимир Бурматов говорил о планах штрафовать на 30 тысяч рублей тех, кто выбрасывает домашних животных на улицу. Кроме того, предлагалось наделить властей регионов правом определять, где и как можно выгуливать домашних питомцев.
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