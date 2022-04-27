В Сочи 12-летняя девочка погибла после нападения собаки
Девочка погибла в результате нападения собаки в Сочи, прокуратура Лазаревского района города проводит проверку и выясняет все обстоятельства трагедии. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
«Девочка приехала с родителями, вышла гулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, а на нее набросилась овчарка, нанеся травмы, не совместимые с жизнью», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
В администрации Сочи заявили, что инцидент произошел на территории отельного комплекса «Аквалоо». Девочка 2009 года рождения, находившаяся там вместе с мамой, стала жертвой нападения собаки, которая содержалась в одном из закрытых корпусов на территории комплекса.
Позже стало известно, что погибшая участвовала в детском первенстве России по шахматам в Лоо. Из-за трагедии Федерация шахмат России досрочно прекратила соревнование, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- Российские военные уничтожили «Калибрами» ангары с оружием из США и Европы
- В Приднестровье сообщили о стрельбе в селе с крупнейшим в Европе складом боеприпасов
- В Сочи 12-летняя девочка погибла после нападения собаки
- ФСБ задержала в Белгороде россиян, готовивших диверсию на транспорте
- Бывший топ-менеджер «Газпромбанка» уехал на Украину
- Цены на газ в Европе пробили $1300 на новостях о Польше и Болгарии
- «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию
- Четверо военных погибли при авиаударах по пригороду Дамаска
- Над Воронежем сбили разведывательный беспилотник
- Хуснуллин: Ушедшие из России зарубежные компании вернутся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru