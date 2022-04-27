В Сочи 12-летняя девочка погибла после нападения собаки

«Девочка приехала с родителями, вышла гулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, а на нее набросилась овчарка, нанеся травмы, не совместимые с жизнью», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В администрации Сочи заявили, что инцидент произошел на территории отельного комплекса «Аквалоо». Девочка 2009 года рождения, находившаяся там вместе с мамой, стала жертвой нападения собаки, которая содержалась в одном из закрытых корпусов на территории комплекса.

Позже стало известно, что погибшая участвовала в детском первенстве России по шахматам в Лоо. Из-за трагедии Федерация шахмат России досрочно прекратила соревнование, пишет Ura.ru.

