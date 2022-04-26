В ГД внесли поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных

Согласно поправке, учет домашних животных предлагается сделать добровольным. Как отметил Бурматов, в России нет инфраструктуры, которая способна одновременно зарегистрировать всех домашних животных.

Согласно одному из положений законопроекта, животные подлежат маркированию и учету не только в целях предотвращения распространения заразных болезней, но и в целях ответственного обращения с ними.



