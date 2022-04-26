В ГД внесли поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в профильный комитет по аграрным вопросам поправку об учете и маркировке домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.
Согласно поправке, учет домашних животных предлагается сделать добровольным. Как отметил Бурматов, в России нет инфраструктуры, которая способна одновременно зарегистрировать всех домашних животных.
Согласно одному из положений законопроекта, животные подлежат маркированию и учету не только в целях предотвращения распространения заразных болезней, но и в целях ответственного обращения с ними.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+7 651 / сут.
Умерли
375 тыс.+159 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+8 855 / сут.
- Кадыров пообещал $1 млн за информацию о батальонах чеченских экстремистов на Украине
- Аналитики S&P предрекли восстановление экономики России за 10 лет
- Володин назвал Украину террористическим государством
- В Германии допустили, что центробанки начнут «прятать» свои долларовые резервы
- Источник сообщил о новой радиотепловой маскировке для российской военной техники
- В Госдуме предложили амнистировать нарушителей ПДД
- Ким Чен Ын пообещал укреплять ядерные силы КНДР
- СМИ: В Москве откроют посольства ДНР и ЛНР
- Стрелков заявил о подготовке Румынии к войне в Приднестровье
- Посол Антонов: США стремятся нанести максимальный ущерб России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru