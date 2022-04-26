В ГД внесли поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов внес в профильный комитет по аграрным вопросам поправку об учете и маркировке домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст документа.

«Убийства теперь невозможны»: Названы сильные стороны закона о защите животных

Согласно поправке, учет домашних животных предлагается сделать добровольным. Как отметил Бурматов, в России нет инфраструктуры, которая способна одновременно зарегистрировать всех домашних животных.

Согласно одному из положений законопроекта, животные подлежат маркированию и учету не только в целях предотвращения распространения заразных болезней, но и в целях ответственного обращения с ними.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаконопроектДомашние ЖивотныеРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры