Песков прокомментировал проблему нападения бездомных собак

Проблема с нападением бездомных собак на людей действительно существует в России, но ее должны решать депутаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что оформлением проблемы и расстановкой акцентов по ее решению следует заниматься законодателям.