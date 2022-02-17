Песков прокомментировал проблему нападения бездомных собак

Проблема с нападением бездомных собак на людей действительно существует в России, но ее должны решать депутаты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что оформлением проблемы и расстановкой акцентов по ее решению следует заниматься законодателям.

В феврале в Госдуму внесут законопроект, наказывающий уголовно за нападение собак

В последнее время в разных регионах России участились случаи нападения бездомных собак на людей, в том числе с летальным исходом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в нашей стране за эту проблему необходимо усилить ответственность чиновников на местах.

Ранее юрист, зоозащитник, член Ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен в пресс-центре НСН заявил, что точная статистика и учет бездомных животных в России не ведутся, а властям в регионах нередко выгодно завышать эти показатели, чтобы не строить приюты.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыНападениеСобакиДепутатыДмитрий Песков
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