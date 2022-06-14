В Госдуме предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за выброшенных животных

Крупные штрафы предложили ввести в России за выброшенных животных, а также за укусы людей домашними питомцами. С соответствующей инициативой выступили в Госдуме, сообщил первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В ГД внесли поправку о добровольном учете и маркировке домашних животных

Предполагается, что в административный кодекс внесут необходимые поправки, который ужесточают ответственность в части владения животными и обращения с ними.

«Штрафы, устанавливающиеся за избавление от животных, то есть за выброшенных животных… будут установлены в размере до 30 тысяч рублей», — цитирует Бурматова РИА Новости.

Максимальные санкции могут ожидать юридических лиц. При этом в Думе предлагают ввести штрафы для граждан, выбросивших питомца, в размере до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей.

При этом штрафы за укусы установят в размере до 200 тысяч рублей в случае отсутствия состава уголовного преступления.

Предлагаемые поправки согласованы с федеральными органами исполнительной власти, ожидается, что их примут до конца весенней сессии Госдумы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШтрафДомашние ЖивотныеГосдума
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