Ковид-мутант из Британии. Новый вирус заражает мгновенно

Помимо новых мутаций, у коронавируса обнаружили еще одну неприятную особенность. Исследователи из Йельского университета обнаружили у заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов аутоантитела. Их отличие от обычных антител в том, что они не борются с коронавирусом, а «нападают» на организм человека и его иммунную систему, их эффект может продолжаться даже после того, как организм справился с инфекцией.

Вирусолог Михаил Щелканов в интервью НСН предупредил, что подъём заболеваемости после новогодних праздников — дело обычное, но в этом году к гриппу и добавился коронавирус.

«Ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад», - отмечал он.

Врач-геронтолог Юрий Конев в свою очередь в эфире НСН рассказал, что в канун Нового года для сохранения здоровья лучше отказаться от шопинга и визитов к родственникам.

В России в понедельник за сутки зафиксировали 27 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось, что число заразившихся превысило 28 тысяч. Скончались за сутки 450 пациентов с ковидом. Выписаны 18 562 человека. Больше всего зараженных отмечено в Москве — 5874. Затем в списке значатся Санкт-Петербург (3771) и Подмосковье (1484).

