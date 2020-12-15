Ковид-мутант из Британии. Новый вирус заражает мгновенно
В Британии нашли самую заразную мутацию коронавируса и пока не ясно, действуют ли на нее вакцины.
Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок рассказал, что в Великобритании нашли новую быстро распространяющуюся разновидность коронавирусной инфекции.
Вирус обнаружили британские генетики. Новая разновидность инфекции распространяется быстрее уже известных вариантов. На юго-востоке Англии: сейчас зафиксировано около 1000 случаев заражения новой инфекцией в 60 районах юга страны, и показатели заболеваемости растут.
Кроме того, глава британского Минздрава отметил, что подобные разновидности инфекции зарегистрированы также в ряде европейских государств. Власти уже проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о новом варианте вируса.
Ученые не располагают данными о тяжёлом течении болезни из-за нового типа вируса. Кроме того, пока нет оснований для выводов о невосприимчивости новой разновидности инфекции к производимой вакцине от коронавируса.
Ранее российские вирусологи нашли мутации коронавируса в 13 регионах РФ.
Помимо новых мутаций, у коронавируса обнаружили еще одну неприятную особенность. Исследователи из Йельского университета обнаружили у заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов аутоантитела. Их отличие от обычных антител в том, что они не борются с коронавирусом, а «нападают» на организм человека и его иммунную систему, их эффект может продолжаться даже после того, как организм справился с инфекцией.
Вирусолог Михаил Щелканов в интервью НСН предупредил, что подъём заболеваемости после новогодних праздников — дело обычное, но в этом году к гриппу и добавился коронавирус.
«Ежегодно пик острых респираторных заболеваний приходится на конец зимних праздников. И я думаю, что 2021 год не станет исключением. Пик заболеваемости ОРЗ и в 2021 году придётся примерно на вторую неделю после зимних каникул, то есть примерно на 20-е числа января. И поскольку новый коронавирус стал одним из элементов сезонного подъёма заболеваемости, то пик нам надо ждать в январе. Потом дело пойдёт на спад», - отмечал он.
Врач-геронтолог Юрий Конев в свою очередь в эфире НСН рассказал, что в канун Нового года для сохранения здоровья лучше отказаться от шопинга и визитов к родственникам.
В России в понедельник за сутки зафиксировали 27 328 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось, что число заразившихся превысило 28 тысяч. Скончались за сутки 450 пациентов с ковидом. Выписаны 18 562 человека. Больше всего зараженных отмечено в Москве — 5874. Затем в списке значатся Санкт-Петербург (3771) и Подмосковье (1484).
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