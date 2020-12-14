ВОЗ планирует изучить вопрос мутации коронавируса в Великобритании

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует изучить вопрос новой мутации коронавируса в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

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Соответствующее заявление сделал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. «Мы надеемся, что Великобритания будет взаимодействовать с нами и другими странами по этой теме», - заявил он.

В свою очередь, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове отметила, что пока нет доказательств того, что мутация «ведет себя по-другому», но организация продолжит информировать общественность по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили в Великобритании новую быстро распространяющуюся разновидность коронавирусной инфекции. Об этом рассказал британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в ходе выступления в нижней палате парламента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияКоронавирус
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